Tin buồn: Thêm một NSƯT nổi tiếng qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não tại bệnh viện

Hậu trường 28/12/2021 08:26

Trước khi qua đời, NSƯT Minh Sang bị đau đầu và được đưa vào một bệnh viện ở TP.HCM để chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não và dù tận tình chữa trị nhưng ông không qua khỏi.

Theo thông tin của Trí Thức Trẻ, mới đây, gia đình NSƯT Minh Sang thông báo tin buồn vì sự ra đi của cố nghệ sĩ. Được biết, ông qua đời vào lúc 20h45 ngày 27/12 tại Cà Mau và hưởng thọ 75 tuổi. Lễ nhập quan của cố NS sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 28/12. Thông tin này sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tin buồn: Thêm một NSƯT nổi tiếng qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não tại bệnh viện - Ảnh 1
Lúc sinh thời, NS Minh Sang có rất nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet

Lúc sinh thời, NSƯT Minh Sang có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Ông chính là một trong bốn anh kép với nghệ danh bắt đầu bằng chữ "Minh" rất nổi tiếng ở Cà Mau, gồm Minh Sang, Minh Đương, Minh Chiến, Minh Hoàng. Ông ghi dấu ấn sâu trong lòng khán giả qua vai diễn "ông Diệp" trong phim Miền Đất Phúc

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết NSƯT Minh Sang từng có di nguyện "được nằm gần sân khấu". Do đó, phía gia đình đã quyết định tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ tại hội trường sân khấu Đoàn cải lương Hương Tràm - nơi ông gắn bó với hoạt động nghệ thuật lâu năm cho đến khi về hưu.

Tin buồn: Thêm một NSƯT nổi tiếng qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não tại bệnh viện - Ảnh 2
NSƯT Minh Sang hưởng thọ 75 tuổi - Ảnh: Internet

Ngay từ bé, ông đã có niềm đam mê cải lương và từng đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ như Mỹ Châu, Phương Bình, Lệ Thủy,… Khi ông gắn bó với đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau), được khán giả nhớ đến bởi vai Thạch Vũ (Tâm sự loài chim biển), Bảy Thép (Giọt máu oan cừu)... Riêng với lĩnh vực điện ảnh, ông cũng góp mặt trong không ít dự án nổi tiếng như: Giọt đắng, Đời, Mùa hè xanh, Người di trú… 

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