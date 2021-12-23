Tin buồn: Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời ở tuổi 66, sau 6 tháng phát hiện mắc ung thư

Hậu trường 23/12/2021 15:15

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây khoảng 6 tháng. Mặc dù gia đình tích cực chạy chữa bằng nhiều loại thuốc, kể cả thuốc do bạn bè từ nước ngoài gửi về nhưng bà vẫn không qua khỏi.

Dẫn tin từ Thanh Niên, trưa ngày 23/12, nghệ sĩ Thanh Điền xác nhận, vợ ông là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vừa qua đời tại nhà riêng, thọ 66 tuổi.

Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây khoảng 6 tháng. Mặc dù gia đình tích cực chạy chữa bằng nhiều loại thuốc, kể cả thuốc do bạn bè từ nước ngoài gửi về nhưng bà vẫn không qua khỏi. Thời gian này, rất nhiều nghệ sĩ hay tin và thường gửi thuốc cho bà như: Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Huyền...

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NSƯT Thanh Kim Huệ - Ảnh: Intrente

Ca sĩ Dương Đình Trí, con trai nghệ sĩ Lệ Thủy, cho biết thêm: “Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị bệnh mấy tháng nay. Thời gian đó, gia đình tôi vẫn thường xuyên liên lạc để cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Tôi thương cô lắm, mấy tháng nay chịu bao đau đớn”.

Trước lúc ra đi, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ hoạt động nghệ thuật rất tích cực. Bà từng tham gia show diễn đóng chung cùng chồng. Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ để lại "gia tài" nghệ thuật đồ sộ với nhiều vai diễn để đời. Bà từng góp mặt trong nhiều vở tuồng kinh điển như: Ngao Sò Ốc Hến, Bà chúa đồi trà, Dốc sương mù, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, Máu nhuộm sân chùa…

 

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