"Từng có thời điểm nhà tôi bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn nhưng hiện tại tôi có thể an lòng vì giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ" - Danh ca Ngọc Sơn tâm sự.

Danh ca Ngọc Sơn được khán giả ưu ái đặc biệt với tên gọi "Ông hoàng nhạc sến". Nhắc đến nam danh ca, người hâm mộ không thể không nhớ đến bài Lòng mẹ được anh thể hiện một cách đong đầy cảm xúc. Vừa qua, thông tin mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa khi biết được trong thời này, nam ca sĩ đang ở khu cách ly, không thể về nhìn mặt đấng sinh thành lần cuối. Mới đây, tại chương trình "Người kể chuyện tình", danh ca Ngọc Sơn có những trải lòng sau thời gian đầy biến động vừa qua. Anh nói: "Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn và biến động với không ít người, trong đó có tôi. Tôi đã phải nói lời vĩnh biệt mẹ sau khi bà qua đời trong thời gian giãn cách xã hội. Khi ấy, tôi đang ở trong khu cách ly nên phải tiễn biệt đấng sinh thành từ xa. Mẹ là người tôi một lòng tôn kính, yêu thương. Tôi xem mẹ như một thần tượng, một tượng đài trong lòng. Vì vậy, sự ra đi của mẹ là nỗi mất mát vô cùng to lớn với tôi.

Sau khi hoàn thành cách ly, tôi đến thẳng bệnh viện Thống Nhất, vét tiền túi ra giúp đỡ mọi người. Mọi người nói tôi giàu có nhưng thời điểm ấy tôi mở két sắt ra không còn đồng nào. Tôi dành cả cuộc đời để lo cho mẹ, không để lại đồng nào cho mình". Ngọc Sơn từng dốc hết tài sản đến chữa bệnh cho mẹ - Ảnh: Internet Tiếp đó, Ngọc Sơn tâm sự về tìntừng h yêu thương mà anh dành cho người mẹ quá cố: "Hồi mẹ còn sống, tôi giao hết tiền bạc, thẻ ngân hàng cho mẹ giữ và mẹ đứng tên tất cả tài sản. Thời điểm mẹ bệnh nặng, tôi dốc hết tài sản cho mẹ chữa bệnh. Sau khi mẹ qua đời, tôi không còn chút tiền bạc nào.

Từng có thời điểm nhà tôi bị cúp cầu dao điện vì chưa thanh toán hóa đơn nhưng hiện tại tôi có thể an lòng vì giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ. Khi đại dịch ập đến bất ngờ, thấy tôi không có tiền xoay xở nên một số học trò cũng mở lời muốn giúp đỡ. May mắn là khi cuộc sống trở lại bình thường, tôi lại nhận được kha khá lời mời diễn cho show tiệc nên đến hiện tại, mọi thứ đang dần ổn". Ngọc Sơn nghẹn ngào khi tâm sự về khoảng thời gian biến động vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip Từ những việc bản thân đã trải qua, Ngọc Sơn cũng gửi lời nhắn nhủ đến các học trò và người hâm mộ của mình: "Chúng ta hãy đội chữ hiếu mà đi bởi lo cho cha mẹ chu toàn là điều hạnh phúc trong cuộc đời. Bây giờ mẹ đã không còn, trách nhiệm của tôi là đền đáp tình cảm, những ánh mắt, nụ cười, những lời lẽ chân thành trên các trang mạng xã hội thời gian quá đã an ủi tôi, tôi phải trả món nợ này. Tôi phải khỏe mạnh, giữ năng lượng tích cực để đền đáp lại tình thương của đại gia đình. Trong cuộc đời chẳng ai không có những tâm sự buồn, tôi đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội, những con người đang ngày đêm chiến đấu chống lại bệnh dịch. Vì thế nên thời gian qua, tôi cùng học trò hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh như mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi, nơi cưu mang hàng trăm mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Tôi đi phát quà cho các bệnh viện, nơi công tác của chiến sĩ, gửi hàng tấn gạo đến các ngôi chùa. Cho đi chính là điều hạnh phúc nhất. Tiền bạc là vật ngoài thân, thi ân bất cầu báo. Tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho xã hội và muốn dùng tiền túi để giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Quan niệm của tôi là không kêu gọi, không xin, miễn sao làm hết sức, cống hiến cho đại gia đình là điều hạnh phúc của tôi".

Ngọc Sơn lên tiếng tiết lộ lý do nhận cát-xê 300 triệu đồng vẫn cạn sạch, túng thiếu đến độ phải 'vay nóng' đàn em Luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản “khủng", giàu có và nổi tiếng nhất nhì showbiz, Ngọc Sơn không khỏi gây hoang mang với thông tin bị “cạn sạch tiền”. Đáp lại, nam danh ca mới đây đã chính thức lên tiếng.

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