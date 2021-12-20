Ngọc Sơn lên tiếng tiết lộ lý do nhận cát-xê 300 triệu đồng vẫn cạn sạch, túng thiếu đến độ phải 'vay nóng' đàn em

Hậu trường 20/12/2021 09:47

Luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản “khủng", giàu có và nổi tiếng nhất nhì showbiz, Ngọc Sơn không khỏi gây hoang mang với thông tin bị “cạn sạch tiền”. Đáp lại, nam danh ca mới đây đã chính thức lên tiếng.

Vừa qua, danh ca Ngọc Sơn khiến khán giả không khỏi bất ngờ với đoạn video ghi lại khoảnh khắc “ông hoàng nhạc sến” nhiều lần “vay nóng” tiền của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Nam ca sĩ sau đó cũng được biết là đã “cạn sạch tiền”. Thông tin khiến nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao người luôn được mệnh danh là nam danh ca nổi tiếng giàu có bậc nhất showbiz lại “cạn sạch tiền”?

Ngọc Sơn lên tiếng tiết lộ lý do nhận cát-xê 300 triệu đồng vẫn cạn sạch, túng thiếu đến độ phải 'vay nóng' đàn em - Ảnh 1

Trao đổi với báo Dân Việt, Ngọc Sơn lên tiếng cho biết thông tin anh cạn sạch tiền là có thật. Lý do là bởi trước khi mẹ mất, nam ca sĩ đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm mình có để lo chữa bệnh cho mẹ. Nam danh ca cho hay, dù hiện tại tài chính đã cạn nhưng cuộc sống vật chất không được Ngọc Sơn coi trọng. Anh chỉ cần ăn rau cháo qua ngày là đủ.

Ngọc Sơn lên tiếng tiết lộ lý do nhận cát-xê 300 triệu đồng vẫn cạn sạch, túng thiếu đến độ phải 'vay nóng' đàn em - Ảnh 2

Từng được một bầu sô miền Bắc cho biết, Ngọc Sơn nhận về khoảng 200-300 triệu đồng (khoảng 13.000 USD) cho một show diễn. Ở thời điểm hiện tại, vì hết tiền, nên có ai mời show, dù phải di chuyển xa và làm việc liên tục đến tận khuya, Ngọc Sơn vẫn lập tức đồng ý.

“Mới đây, nghe nói có show tiệc nào đó nho nhỏ mời Ngọc Sơn đến, Ngọc Sơn tự chạy đến luôn. Một quãng đường rất là xa, chạy từ 7 giờ sáng đến 2, 3 giờ đêm mới về đến nhà nhưng Ngọc Sơn rất là vui khi kiếm được số tiền đó” - anh kể. Những năm qua, số tiền cát-xê Ngọc Sơn nhận được luôn được anh dành ra để làm từ thiện, thậm chí trong nhiều show diễn anh còn tặng lại cho khán giả.

Ngọc Sơn lên tiếng tiết lộ lý do nhận cát-xê 300 triệu đồng vẫn cạn sạch, túng thiếu đến độ phải 'vay nóng' đàn em - Ảnh 3

Trước đó, thông tin mẹ danh ca Ngọc Sơn qua đời trong khi anh đang phải cách ly không về chịu tang được khiến nhiều người xót xa. Thời điểm mẹ phải điều trị bệnh, nam ca sĩ cũng đã từng bỏ số tiền đến 45 tỷ đồng để chạy chữa bệnh cho mẹ. Đến nay, Ngọc Sơn không chỉ được ngưỡng mộ bởi là người con hiếu thảo, mà còn được biết đến là người nghệ sĩ giàu lòng nhân ái, thường xuyên làm từ thiện.

Ảnh: Tổng hợp, Internert

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Từ khóa:   danh ca Ngọc Sơn Ngọc Sơn Võ Hạ Trâm

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