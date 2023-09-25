Thủy Tiên tỏ rõ thái độ này khi bị cư dân mạng gọi tên là 'Công Viên Thuỷ Tinh' sau phiên tòa xét xử bà Phương Hằng

Động thái mới đây của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được chú ý của cư dân mạng.

Sáng ngày 21/9, phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã ủy quyền cho luật sư đến tham dự. Đáng chú ý, trong phiên tòa, khoảnh khắc luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên gọi nhầm tên 2 vợ chồng là "Công viên Thuỷ Tinh" đã gây ra tình huống "dở khóc dở cười này" và được netizen dùng "khịa vui" trên mạng xã hội.

Sáng ngày 21/9, phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã ủy quyền cho luật sư đến tham dự. Mới đây, trên trang cá nhân, chính chủ Thuỷ Tiên cũng đăng tải hình ảnh hai vợ chồng được photoshop trên nền bìa truyện tranh Doraemon. Kèm theo đó, nữ ca sĩ không ngần ngại nhắc đến "biệt danh" của vợ chồng mình: "Tập 3: Công Vinh Thuỷ Tiên đi thăm Công Viên Thuỷ Tinh". Thủy Tiên có động thái chú ý sau sự cố luật sư đọc nhầm tên tại tòa Động thái của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được chú ý của cư dân mạng về thái độ hài hước này. Một khán giả để lại bình luận nói đây là hành động cố tình "cà khịa" luật sư vì đọc sai tên 2 vợ chồng, Thuỷ Tiên đã nhanh chóng làm rõ luôn thái độ: "Tôi thấy ảnh dễ thương mà. Tôi không khịa ai hết, thấy vui vẻ nên đừng nói vậy được không". Thậm chí, Thuỷ Tiên còn cho biết cô biết mình bị cư dân mạng gọi với cái tên "Thuỷ Tinh" từ năm 2019 nhưng không mấy bận tâm. Có thể thấy, Thủy Tiên cũng tỏ ra khá thoải mái khi mắc phải sự cố "dở khóc dở cười" này.

Có thể thấy, Thủy Tiên cũng tỏ ra khá thoải mái khi mắc phải sự cố "dở khóc dở cười" này Thủy Tiên thay đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất từ 30,9 tỉ đồng xuống còn 2,3 tỉ đồng Cách đây ít hôm, ngay thời điểm xét xử bà Phương Hằng, Thuỷ Tiên bất ngờ cho ra mắt ca khúc mới nhưng lại nhận phản hồi trái chiều từ cư dân mạng. Về phía Công Vinh, nam cầu thủ cũng không còn đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhiều như trước kia. Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, Công Vinh không có bài đăng mới trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-to-ro-thai-o-nay-khi-bi-cu-dan-mang-goi-ten-la-cong-vien-thuy-tinh-sau-phien-toa-xet-xu-ba-phuong-hang-619181.html