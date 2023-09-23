Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận!

Sáng ngày 21/9, phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh có mặt từ sớm để tham dự phiên toà. Tuy nhiên, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đến tham dự.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đến tham dự phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Tại phiên tòa, luật sư cho biết vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh thay đổi yêu cầu bồi thường từ 30,9 tỉ đồng xuống còn 2,3 tỉ đồng bồi thường về vật chất và bồi thường 14,9 triệu đồng bồi thường về tinh thần.