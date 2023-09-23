Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận!

Hậu trường 23/09/2023 13:35

Hành động của ca sĩ Thủy Tiên nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Sáng ngày 21/9, phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh có mặt từ sớm để tham dự phiên toà. Tuy nhiên, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đến tham dự.

Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 1
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đến tham dự phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Tại phiên tòa, luật sư cho biết vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh thay đổi yêu cầu bồi thường từ 30,9 tỉ đồng xuống còn 2,3 tỉ đồng bồi thường về vật chất và bồi thường 14,9 triệu đồng bồi thường về tinh thần.

Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 2
Đáng chú ý, trong thời điểm diễn ra phiên xét xử, trên trang cá nhân, Thủy Tiên gây xôn xao khi tung sản phẩm âm nhạc
Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 3
Kể từ sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Thủy Tiên hầu như vắng mặt trên các sân khấu âm nhạc

Đáng chú ý, trong thời điểm diễn ra phiên xét xử, trên trang cá nhân, Thủy Tiên gây xôn xao khi tung sản phẩm âm nhạc cùng với dòng trạng thái giới thiệu: "Triền miên giấc mơ. Đem ngốc nghếch một đời biến thành vui bao niềm đau chôn dấu sâu. Là tự em cứ đa tình nhớ về anh".

Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 4
 Theo ghi nhận, sau 1 ngày ra mắt, MV chỉ thu về vài chục nghìn view cùng với đó là hàng nghìn lượt dislike

Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau 1 ngày ra mắt, MV chỉ thu về vài chục nghìn view cùng với đó là hàng nghìn lượt dislike cũng như bình luận mỉa mai từ cộng đồng mạng. Thậm chí, sự cố đọc nhầm Công Vinh - Thủy Tiên thành "công viên thủy tinh" của luật sư vợ chồng nữ ca sĩ tại phiên toà cũng trở thành câu nói được dân mạng đem ra "cà khịa". Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ dân mạng, nhiều người phát hiện Thủy Tiên hiện đã tắt tính năng bình luận trên sản phẩm mới này.

Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 5
Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 6
Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận! - Ảnh 7
Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ dân mạng, nhiều người phát hiện Thủy Tiên hiện đã tắt tính năng bình luận trên sản phẩm mới này

Kể từ sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Thủy Tiên hầu như vắng mặt trên các sân khấu âm nhạc. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn cho ra mắt các bản cover tuy nhiên không tạo được hiệu ứng tốt mà trái lại nhận về nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng.

Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….'

Bà Phương Hằng hầu toà, Thuỷ Tiên vắng mặt nhưng tung MV mới với ca từ ẩn ý 'triền miên giấc mơ….'

Sáng nay, 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm hầu tòa sơ thẩm.

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Từ khóa:   vợ chồng Thuỷ Tiên ca sĩ Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên - Phương Hằng

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