Thuỷ Tiên 'gặp hạn' khi ra mắt MV cùng thời điểm xét xử bà Phương Hằng, phải làm vội 1 hành động để tránh bão dư luận!

Hành động của ca sĩ Thủy Tiên nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.
- Thuỷ Tiên chính thức lên tiếng về ồn ào 'ăn chay nhưng phá tổ yến', ẩn ý nhiều người không có kiến thức nhưng thích 'xót thương dạo'
- Mở phiên toàn xét xử vụ bà Phương Hằng: Tòa triệu tập Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Vy Oanh
Sáng ngày 21/9, phiên toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm đã diễn ra tại TAND TP.HCM. Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh có mặt từ sớm để tham dự phiên toà. Tuy nhiên, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đến tham dự.
Tại phiên tòa, luật sư cho biết vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên - Công Vinh thay đổi yêu cầu bồi thường từ 30,9 tỉ đồng xuống còn 2,3 tỉ đồng bồi thường về vật chất và bồi thường 14,9 triệu đồng bồi thường về tinh thần.
Đáng chú ý, trong thời điểm diễn ra phiên xét xử, trên trang cá nhân, Thủy Tiên gây xôn xao khi tung sản phẩm âm nhạc cùng với dòng trạng thái giới thiệu: "Triền miên giấc mơ. Đem ngốc nghếch một đời biến thành vui bao niềm đau chôn dấu sâu. Là tự em cứ đa tình nhớ về anh".
Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau 1 ngày ra mắt, MV chỉ thu về vài chục nghìn view cùng với đó là hàng nghìn lượt dislike cũng như bình luận mỉa mai từ cộng đồng mạng. Thậm chí, sự cố đọc nhầm Công Vinh - Thủy Tiên thành "công viên thủy tinh" của luật sư vợ chồng nữ ca sĩ tại phiên toà cũng trở thành câu nói được dân mạng đem ra "cà khịa". Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ dân mạng, nhiều người phát hiện Thủy Tiên hiện đã tắt tính năng bình luận trên sản phẩm mới này.
Kể từ sau ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng, Thủy Tiên hầu như vắng mặt trên các sân khấu âm nhạc. Thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn cho ra mắt các bản cover tuy nhiên không tạo được hiệu ứng tốt mà trái lại nhận về nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng.