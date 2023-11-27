Thuỷ Tiên đăng khoe Công Vinh chuyển nóng 2 tỷ, đề nghị vợ ngừng livestream bán hàng giữa ồn ào, CĐM ngay lập tức nghi ngờ 'làm màu' vì phát hiện điểm 'bất thường'

Công Vinh khuyên Thuỷ Tiên ngừng công việc bán hàng nhưng lại nhận về phản ứng ngược từ cư dân mạng.

Thời gian gần đây, Thuỷ Tiên đã gia nhập hội "nghệ sĩ livestream bán hàng" đang nhận về phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Ngoài những bình luận nhắc về hàng loạt ồn ào trong quá khứ, cư dân mạng còn "đào" lại chuyện Thuỷ Tiên từng khoe được chồng cho 40 tỷ đồng tiền tiêu vặt nhưng nay phải lên mạng bán hàng online. Chiều 25/11, nữ ca sĩ đã có chia sẻ mới hé lộ phản ứng của Công Vinh khi vợ liên tục bị công kích. Thủy Tiên livestream bán hàng Theo đó, nhân dịp sinh nhật lần 38 của bà xã, Công Vinh đã chuyển khoản nóng 2 tỷ đồng để làm quà chúc mừng. Nữ ca sĩ còn công khai luôn uỷ nhiệm chi và tin nhắn của chồng lên mạng xã hội để làm bằng chứng. Thuỷ Tiên cho biết nhận được tiền của chồng khi đang livestream bán hàng, ngay lúc đó Công Vinh đã đề nghị vợ ngừng công việc này để dành thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn, chăm sóc con cái.

Tin nhắn được Thủy Tiên đăng tải Đáng chú ý, thay vì chụp màn hình chuyển khoản, Thuỷ Tiên lại công khai luôn uỷ nhiệm chi chuyển tiền của Công Vinh. Điều này khiến nhiều người rất thắc mắc. Cụ thể, cư dân mạng soi được giấy uỷ nhiệm chi của Công Vinh có lệnh "Recieved", "No paid yet" nghĩa là "khách hàng làm uỷ nhiệm chi, ghi đầy đủ thông tin xong có thể huỷ, không chuyển nữa". Hiện tại, phía Công Vinh - Thủy Tiên vẫn chưa lên tiếng về thông tin được đồn thổi trên mạng xã hội này.

CĐM phát hiện điểm 'đáng nghi' trong giấy ủy nhiệm cho của Công Vinh - Thủy Tiên Lý giải về nguyên do chồng không trực tiếp chuyển khoản, Thủy Tiên cho hay ông xã không biết sử dụng app ngân hàng điện tử để chuyển tiền, đã nhiều lần hướng dẫn nhưng chân sút xứ Nghệ cho rằng quá phức tạp, ra thẳng ngân hàng sẽ tiện hơn. Nữ ca sĩ lý giải nguyên do ông xã không trực tiếp chuyển khoản cho mình Về công việc livestream bán hàng đang làm, Thuỷ Tiên cũng lên tiếng nói rõ lý do tiếp tục dù cư dân mạng phản ứng tiêu cực: "Lần đầu tiên tôi livestream, mọi người vào nói này nói nọ rất là nhiều, thậm chí là nói sai rất nhiều nhưng trên đời này làm gì có ai được thương hết và bị ghét hết đâu nên tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Việc gì làm tốt cho bản thân mình và tốt cho xã hội thì mình làm thôi. Việc nói là của người ta, còn sống như thế nào là việc của mình, tôi không để người khác tác động vào dự định và mong muốn của mình".

Trước thềm ra tòa vụ bà Phương Hằng, Thủy Tiên khoe ảnh cùng mẹ đi làm từ thiện, không đề cập đến 'oan gia' năm nào Nhân dịp lễ Vu Lan, ca sĩ Thuỷ Tiên đã cùng mẹ ruột đi phát quà từ thiện. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại hoạt động đầy ý nghĩa khiến người hâm mộ nức lòng.

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