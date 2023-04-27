Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'!

Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh đã đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của mình sau sự kiện kèm loạt ảnh của bản thân bên 2 ái nữ xinh xắn khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Tối 25/4, Lý Hải - Minh Hà tổ chức buổi công chiếu phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ lượng lớn khán giả theo dõi và dàn sao tham gia như Trường Giang, vợ chồng Ốc Thanh Vân,... Cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng 'sánh đôi' cùng hai ái nữ đến chúc mừng đạo diễn Lý Hải và các diễn viên trong phim.

Đáng chú ý, diện mạo ái nữ nhà Thúy Hạnh khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Hai ái nữ nhà siêu mẫu được mẹ diện cho nguyên "cây hồng". Chụp cùng mẹ và chị gái, Suti có chiều cao vượt trội, thần thái tự tin như đang sải bước trên sàn catwalk. Có thể thấy cô bé sở hữu nhiều nét xinh đẹp từ mẹ.

Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi nét đẹp tươi tắn, rạng rỡ của 2 ái nữ nhà Thúy Hạnh - Minh Khang.

- "Rực rỡ, xinh đẹp quá chị"

- "Suti xinh quá"

- "Cả nhà đẹp quá chị"

- "Suti thần thái quá ah"

- "Suti xinh quá, con lớn nhà em vì thích Suti lên em cũng đặt tên là Suti"

- "2 bé xinh lắm cô ạ"

2 ái nữ nhà Thúy Hạnh - Minh Khang, Suli (bên phải) và Suti (bên trái) - Ảnh: FBNV

Suti tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? trong 2 mùa (năm 2014 và 2015).

Suti từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, hình ảnh bé Suti 5 tuổi hay mít ướt, nhõng nhẽo với cha và thường có những biểu cảm dễ thương, được nhiều khán giả yêu thích. Hiện tại, cô bé được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ.

Suti được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ - Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt, được nhiều người ngưỡng mộ, mơ ước khi có cuộc sống viên mãn, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thành công và 2 cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn.