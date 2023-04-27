Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'!

Hậu trường 27/04/2023 17:23

Cựu siêu mẫu hào hứng xả kho loạt hình ảnh cùng gia đình trong buổi ra mắt phim Lật mặt 6 của Lý Hải, diện mạo ái nữ khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Tối 25/4, Lý Hải - Minh Hà tổ chức buổi công chiếu phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ lượng lớn khán giả theo dõi và dàn sao tham gia như Trường Giang, vợ chồng Ốc Thanh Vân,... Cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng 'sánh đôi' cùng hai ái nữ đến chúc mừng đạo diễn Lý Hải và các diễn viên trong phim. 

Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh đã đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của mình sau sự kiện kèm loạt ảnh của bản thân bên 2 ái nữ xinh xắn khiến dân tình không khỏi trầm trồ. 

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 1
Thúy Hạnh hào hứng xả kho loạt khoảnh khắc cùng gia đình đến chúc mừng buổi ra mắt phim Lật mặt 6 của Lý Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, diện mạo ái nữ nhà Thúy Hạnh khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Hai ái nữ nhà siêu mẫu được mẹ diện cho nguyên "cây hồng". Chụp cùng mẹ và chị gái, Suti có chiều cao vượt trội, thần thái tự tin như đang sải bước trên sàn catwalk. Có thể thấy cô bé sở hữu nhiều nét xinh đẹp từ mẹ.

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 2

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 3
Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi nét đẹp tươi tắn, rạng rỡ của 2 ái nữ nhà Thúy Hạnh - Minh Khang. 

- "Rực rỡ, xinh đẹp quá chị"

- "Suti xinh quá"

- "Cả nhà đẹp quá chị"

- "Suti thần thái quá ah"

- "Suti xinh quá, con lớn nhà em vì thích Suti lên em cũng đặt tên là Suti"

- "2 bé xinh lắm cô ạ"

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 4
2 ái nữ nhà Thúy Hạnh - Minh Khang, Suli (bên phải) và Suti (bên trái) - Ảnh: FBNV

Suti tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái thứ 2 của nhạc sĩ Minh Khang và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cô bé được công chúng biết đến khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? trong 2 mùa (năm 2014 và 2015).

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 5
Suti từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" - Ảnh: Internet 

Thời điểm đó, hình ảnh bé Suti 5 tuổi hay mít ướt, nhõng nhẽo với cha và thường có những biểu cảm dễ thương, được nhiều khán giả yêu thích. Hiện tại, cô bé được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ.

Dân tình trầm trồ nhan sắc của 2 ái nữ nhà Thuý Hạnh, vừa xuất hiện đã chiếm trọn 'spotlight'! - Ảnh 6
Suti được cho là có màn "dậy thì thành công", từ gương mặt cho đến vóc dáng đều "trổ mã" bất ngờ - Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt, được nhiều người ngưỡng mộ, mơ ước khi có cuộc sống viên mãn, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thành công và 2 cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn.

Hôn nhân 17 năm của Minh Khang - Thúy Hạnh: hành trình từ 'nghèo khó' đến giàu sang khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hôn nhân 17 năm của Minh Khang - Thúy Hạnh: hành trình từ 'nghèo khó' đến giàu sang khiến ai cũng ngưỡng mộ

Thúy Hạnh - Minh Khang là hai cái tên đã từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện tình yêu đồng cam cộng khổ của nam nhạc sĩ nghèo và cô chân dài nức tiếng Hà Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Hạnh - Nguyên Khang bé Suti gia đình người mẫu Thúy Hạnh

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 36 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 37 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 45 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'