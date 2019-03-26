Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm vừa đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai tại nhà khiến dân mạng thích thú. Kèm với đó, bà xã Lương Thế Thành bày tỏ sự lo lắng khi "hoàng tử bé" đã gần 1 tuổi nhưng vẫn chưa mọc tóc, mọc răng. So với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi, dường như Bảo Bảo chậm hơn về phần này.

Thúy Diễm tâm sự: "Ông con sắp lớn rồi mà hổng có cái răng nào, tóc cũng hông luôn! Giống ai vậy trời”.