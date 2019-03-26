Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu

Hậu trường 26/03/2019 11:27

Từ khi chào đời, con trai Lương Thế Thành - Thúy Diễm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm vừa đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con trai tại nhà khiến dân mạng thích thú. Kèm với đó, bà xã Lương Thế Thành bày tỏ sự lo lắng khi "hoàng tử bé" đã gần 1 tuổi nhưng vẫn chưa mọc tóc, mọc răng. So với những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi, dường như Bảo Bảo chậm hơn về phần này.

Thúy Diễm tâm sự: "Ông con sắp lớn rồi mà hổng có cái răng nào, tóc cũng hông luôn! Giống ai vậy trời”.

Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu - Ảnh 1
Thúy Diễm lo lắng khi con trai 9 tháng tuổi nhưng vẫn chưa mọc răng, mọc tóc - Ảnh: FBNV
Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu - Ảnh 2
Cậu bé hào hứng nở nụ cười khi thấy ống kính của bố mẹ - Ảnh: FBNV
Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu - Ảnh 3
Mọi người khuyên bà mẹ bỉm sữa không nên quá nôn nóng vì thể trạng mỗi bé không giống nhau - Ảnh: FBNV

Dù Thúy Diễm vô cùng hoang mang nhưng người hâm mộ lại tỏ ra bình thản. Nhiều người còn khá phấn khích trước biểu cảm đáng yêu của Bảo Bảo với nụ cười toàn nướu, đầu trọc vô cùng ngộ nghĩnh.

Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu - Ảnh 4
Vợ chồng diễn viên bàn tán sôi nổi vấn đề của con trai - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên Thúy Diễm không nên quá lo lắng vì đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Dưới phần bình luận, Lương Thế Thành tỏ ra khá hứng thú trước thắc mắc của vợ. Anh hài hước: “Đừng nói giống tui vụ tóc nha”.

Thúy Diễm lo lắng khi con trai gần 1 tuổi nhưng vẫn không thấy răng và tóc đâu - Ảnh 5
Sau khi quý tử đầu lòng chào đời, Thúy Diễm - Lương Thế Thành rất 'cuồng' con. Dù bị bố phản đối đăng ảnh con trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn khoe bé Bảo Bảo mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm - Lương Thế Thành là cặp đôi diễn viên được khán giả rất yêu mến. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2016 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau 2 năm "về chung nhà", cuối tháng 6 năm ngoái, Thúy Diễm - Lương Thế Thành vui mừng đón con trai đầu lòng chào đời tại Mỹ. Khi bé tròn 1 tháng tuổi, cặp đôi mới thông báo tin vui đến mọi người. 

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