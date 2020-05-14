Thúy Diễm công khai ảnh giường chiếu với 'trai trẻ', Lương Thế Thành lập tức đòi quyền lợi

Hậu trường 14/05/2020 15:07

Diễn viên Thúy Diễm khoe ảnh bên con trai cưng, hài hước gọi cậu nhóc là 'trai trẻ' khiến ông xã Lương Thế Thành hờn dỗi vì cảm thấy bị vợ con cho ra rìa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thúy Diễm hào hứng đăng tải khoảnh khắc bên con trai Bảo Bảo. Cô hài hước viết: "Lộ ảnh giường chiếu mền gối với trai trẻ".

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu của nữ diễn viên bên quý tử nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều bạn bè và dân mạng hết lời ngợi khen sự đáng yêu của bé Bảo Bảo. 

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Thúy Diễm khoe ảnh bên con trai cưng và hài hước gọi cậu bé là 'trai trẻ' - Ảnh: FB

Đáng chú ý là bình luận dỗi hờn của Lương Thế Thành: "Rồi tui quăng đâu". Yêu vợ đến mức ghen với cả con trai, nam diễn viên bị dân mạng chọc ghẹo không ngừng: "Chú Thành bị quăng dưới sàn luôn rồi", "Bị ra rìa rồi anh Thành ơi", "Du hí xong vứt"...

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Dù bận rộn đến đâu, Thúy Diễm luôn dành cho con trai sự chăm sóc tốt nhất - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, cặp đôi vừa trốn con đi du lịch. Thúy Diễm rủ chồng đi chơi xa vì muốn bù đắp khoảng thời gian anh một mình ở nhà chăm con. Đây cũng là cơ hội để vợ chồng nghệ sĩ "hâm nóng" tình yêu sau thời gian cả hai không được bên cạnh nhau.

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4 năm sau đám cưới, tình cảm cặp đôi dành cho nhau ngày càng mặn nồng - Ảnh: FB

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh phía Nam. Bén duyên khi tham gia chung nhiều dự án phim, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2016. Vợ chồng nghệ sĩ hiện có một cậu con trai kháu khỉnh, bé Bảo Bảo nay đã 2 tuổi. Từ khi lên chức, Thúy Diễm trở thành bà mẹ đảm đang, giỏi nội trợ, chăm con. Riêng Lương Thế Thành, anh được khen là người cha mẫu mực. 

Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Sau khoảng thời gian xa gia đình, nữ diễn viên Thúy Diễm đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Lương Thế Thành.

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