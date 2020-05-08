Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Sau khoảng thời gian xa gia đình, nữ diễn viên Thúy Diễm đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Lương Thế Thành.
- Thúy Diễm muốn sinh thêm con và đây là phản ứng khó tin của ông xã Lương Thế Thành
- Đi quay xa nhiều tháng, Thúy Diễm yên tâm để con trai ở nhà một mình với Lương Thế Thành
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm hào hứng chia sẻ khoảnh khắc “trốn con” đi du lịch cùng ông xã: “Trốn con đi tung tăng tại 1 hòn đảo sau mấy tháng ông chồng không được đi ra khỏi nhà vì dịch, nay hết dịch rồi phải đi xa 1 chuyến bù cho ảnh. Một nơi xa xa lại yên tĩnh vắng người an toàn và đẹp như thiên đường, lại được chăm sóc thật chu đáo và quá dễ thương vậy hà!”.
Được biết, đây cũng là cơ hội để Lương Thế Thành và Thúy Diễm chơi “bù” kỷ niệm ngày cưới, Valentine, các ngày lễ, Tết mà cả hai phải xa nhau.
Qua hình ảnh được chia sẻ, Thúy Diễm diện áo trễ vai kết hợp cùng quần shorts khoe vóc dáng gợi cảm. Trong khi đó, Lương Thế Thành lại “đốt mắt” khán giả với màn khoe body săn chắc, vạm vỡ. Bên cạnh đó, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đầy tình tứ.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước loạt ảnh mới của vợ chồng Thúy Diễm: “Cặp đôi hoàn hảo, Thành Diễm đẹp quá”, “Chúc 2 em có chuyến đi chơi vui vẻ, hạnh phúc nha”, “Hai vợ chồng đẹp hết phần thiên hạ rồi”, “Yêu và thích anh chị nhất luôn á”…