Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Hậu trường 08/05/2020 11:57

Sau khoảng thời gian xa gia đình, nữ diễn viên Thúy Diễm đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm cùng ông xã Lương Thế Thành.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm hào hứng chia sẻ khoảnh khắc “trốn con” đi du lịch cùng ông xã: “Trốn con đi tung tăng tại 1 hòn đảo sau mấy tháng ông chồng không được đi ra khỏi nhà vì dịch, nay hết dịch rồi phải đi xa 1 chuyến bù cho ảnh. Một nơi xa xa lại yên tĩnh vắng người an toàn và đẹp như thiên đường, lại được chăm sóc thật chu đáo và quá dễ thương vậy hà!”.

Được biết, đây cũng là cơ hội để Lương Thế Thành và Thúy Diễm chơi “bù” kỷ niệm ngày cưới, Valentine, các ngày lễ, Tết mà cả hai phải xa nhau.

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Kết thúc chuỗi ngày bận rộn trên phim trường, Thúy Diễm đã cùng Lương Thế Thành đi nghỉ dưỡng hâm nóng tình cảm – Ảnh: FB

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Để phòng tránh dịch bệnh, cặp đôi đeo khẩu trang trong suốt hành trình di chuyển – Ảnh: FB

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Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng Thúy Diễm vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh: FB

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Lương Thế Thành cũng sở hữu body nóng bỏng không kém - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Thúy Diễm diện áo trễ vai kết hợp cùng quần shorts khoe vóc dáng gợi cảm. Trong khi đó, Lương Thế Thành lại “đốt mắt” khán giả với màn khoe body săn chắc, vạm vỡ. Bên cạnh đó, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đầy tình tứ.

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Cặp đôi vô cùng hạnh phúc sau 4 năm kết hôn - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước loạt ảnh mới của vợ chồng Thúy Diễm: “Cặp đôi hoàn hảo, Thành Diễm đẹp quá”, “Chúc 2 em có chuyến đi chơi vui vẻ, hạnh phúc nha”, “Hai vợ chồng đẹp hết phần thiên hạ rồi”, “Yêu và thích anh chị nhất luôn á”…

Hậu ‘dao kéo’ vòng 1, bà xã Lương Thế Thành cực chăm diện bikini khoe body nóng bỏng khiến người xem ‘nghẹt thở’

Hậu ‘dao kéo’ vòng 1, bà xã Lương Thế Thành cực chăm diện bikini khoe body nóng bỏng khiến người xem ‘nghẹt thở’

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Lương Thế Thành - nữ diễn viên Thúy Diễm vừa khoe loạt ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến du lịch biển đến người hâm mộ.

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Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành và Thúy Diễm Lương Thế Thành

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