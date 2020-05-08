Hậu tránh dịch, Thúy Diễm và Lương Thế Thành ‘trốn con’ đi du lịch, rủ nhau khoe body mướt mát

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm hào hứng chia sẻ khoảnh khắc “trốn con” đi du lịch cùng ông xã: “Trốn con đi tung tăng tại 1 hòn đảo sau mấy tháng ông chồng không được đi ra khỏi nhà vì dịch, nay hết dịch rồi phải đi xa 1 chuyến bù cho ảnh. Một nơi xa xa lại yên tĩnh vắng người an toàn và đẹp như thiên đường, lại được chăm sóc thật chu đáo và quá dễ thương vậy hà!”.

Được biết, đây cũng là cơ hội để Lương Thế Thành và Thúy Diễm chơi “bù” kỷ niệm ngày cưới, Valentine, các ngày lễ, Tết mà cả hai phải xa nhau.