Hậu ‘dao kéo’ vòng 1, bà xã Lương Thế Thành cực chăm diện bikini khoe body nóng bỏng khiến người xem ‘nghẹt thở’

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Lương Thế Thành - nữ diễn viên Thúy Diễm vừa khoe loạt ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến du lịch biển đến người hâm mộ.
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Vốn là người của công chúng nên nữ diễn viên Thúy Diễm rất coi trọng việc chăm chút ngoại hình. Sau khi sinh con, Thúy Diễm quyết định “nâng cấp” vòng 1 để trở nên tự tin hơn. Cô cũng là một trong những người đẹp hiếm hoi của showbiz Việt dám công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.
Sở hữu vóc dáng bốc lửa, bà xã Lương Thế Thành chẳng ngần ngại diện những bộ bikini gợi cảm khoe 3 vòng hoàn hảo. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cô đã “chiêu đãi” người hâm mộ bộ ảnh bikini cực nóng bỏng trong chuyến công tác kết hợp du lịch biển tại Bình Thuận.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Thúy Diễm diện bikini 2 mảnh quyến rũ và trông vô cùng hút mắt với những đường cong mướt mát. Dù đã là mẹ một con nhưng vòng eo của nữ diễn viên vẫn thon gọn đáng ngưỡng mộ. Nhiều khán giả nhận xét rằng, bà xã Lương Thế Thành ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Thúy Diễm: “Đẹp gái quá em ơi”, “Sexy vậy trời”, “Đẹp xuất sắc tuyệt vời quá chị yêu ơi”, “Dáng chuẩn quá chuẩn”, “Càng ngày càng xinh đẹp”, “Đúng là gái một con trông mòn con mắt”…
Được biết, khoảng thời gian Thúy Diễm đi quay phim xa, Lương Thế Thành đã gác lại công việc để ở nhà chăm con thay vợ. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng nữ diễn viên khiến nhiều người phải thầm ghen tỵ.