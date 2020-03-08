Hậu ‘dao kéo’ vòng 1, bà xã Lương Thế Thành cực chăm diện bikini khoe body nóng bỏng khiến người xem ‘nghẹt thở’

Vốn là người của công chúng nên nữ diễn viên Thúy Diễm rất coi trọng việc chăm chút ngoại hình. Sau khi sinh con, Thúy Diễm quyết định “nâng cấp” vòng 1 để trở nên tự tin hơn. Cô cũng là một trong những người đẹp hiếm hoi của showbiz Việt dám công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Thúy Diễm ngày càng tự tin hơn sau khi 'dao kéo' - Ảnh: Internet

Sở hữu vóc dáng bốc lửa, bà xã Lương Thế Thành chẳng ngần ngại diện những bộ bikini gợi cảm khoe 3 vòng hoàn hảo. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cô đã “chiêu đãi” người hâm mộ bộ ảnh bikini cực nóng bỏng trong chuyến công tác kết hợp du lịch biển tại Bình Thuận.