Thực hư diễn viên U50 Hoàng Yến lên xe hoa lần 5?

Hậu trường 26/04/2023 13:42

Sau 4 lần đổ vỡ, nữ diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" khẳng định mình không giống người khác, trải qua đổ vỡ thì mất niềm tin với đàn ông.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình phía Bắc như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Về nhà đi con...

Thực hư diễn viên U50 Hoàng Yến lên xe hoa lần 5? - Ảnh 1
Diễn viên Hoàng Yến ở tuổi 47 - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của cô vô cùng thuận lợi, nhưng đường tình duyên khá lận đận. Ở thời điểm hiện tại, cô đã kết hôn với 4 người đàn ông và đều tan vỡ vì nhiều lý do khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho biết, không có ý định lấy chồng nữa. Nhìn nhiều người bạn mệt mỏi vì chồng, tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống tự do. Nhưng mọi thứ chỉ đúng ở thời điểm nói, biết đâu hoàng tử xuất hiện, khiến tôi dũng cảm bước tiếp.

Thực hư diễn viên U50 Hoàng Yến lên xe hoa lần 5? - Ảnh 2
Diễn viên Hoàng Yến (trái) bên ba con gái - Ảnh: Internet

Trước đây, cô từng lấy bốn người, chưa bao giờ đặt nặng việc các anh ấy có bao nhiêu tiền, nuôi được mình hay không, bởi tôi luôn tự thân vận động. Nhưng nếu lấy người thứ năm, tôi có lẽ cần thay đổi tiêu chí. Anh phải là người cực kỳ giàu, để mỗi khách mời khi đến dự đám cưới hai đứa đều có phong bì to mang về thay vì phải mừng tiền cô dâu chú rể. Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi, nếu tiếp tục kết hôn, tôi nghĩ mình nên lựa chọn khác đi.

Cô kết hôn lần đầu và mang bầu cô con gái đầu lòng khi mới 18 tuổi. Cuộc sống làm vợ, làm mẹ khi còn quá trẻ khiến hôn nhân của Đào Hoàng Yến gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ vài năm sau khi kết hôn, cô quyết định trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con vì phát hiện chồng không chung thủy.

Lần thứ hai, Đào Hoàng Yến tin rằng khi hết mình trong tình yêu thì sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng đoạn tình duyên của cô với chồng 2 cũng chỉ kéo dài 4 năm ngắn ngủi. Đào Hoàng Yến bước ra khỏi cuộc hôn nhân này với cô con gái thứ 2. Một nách 2 con, Đào Hoàng Yến vừa kinh doanh, vừa đóng phim để đủ trang trải cuộc sống. 

Sau đó (10 năm sau), Hoàng Yến kết hôn lần thứ ba với một người đàn ông kém cô tới 8 tuổi. Hai người dành cho nhau rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nhưng trong thời gian đó, họ không sinh thêm người con nào. Dần dần, sợi dây kết nối lỏng lẻo, tình cảm vợ chồng phai nhạt, họ quyết định đường ai nấy đi. 

Cả 3 cuộc hôn nhân đều không có kết quả tốt đẹp, Hoàng Yến đến với người chồng thứ 4, tên Cao Thắng. Sau 1 năm về chung nhà, tháng 2/2021, nữ diễn viên công khai ly hôn người đàn ông này.

Thực hư diễn viên U50 Hoàng Yến lên xe hoa lần 5? - Ảnh 3
Hoàng Yến và Cao Thắng xảy ra nhiều căng thẳng khi chia tay Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hậu chia tay, mối quan hệ của Hoàng Yến và chồng cũ thứ 4 không êm đẹp. Nữ diễn viên từng bị bố của con gái đấm vỡ mũi hồi tháng 6 năm ngoái.

Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, Đào Hoàng Yến còn chăm chỉ kinh doanh. Trải qua vấp ngã trong hôn nhân và dũng cảm vượt qua nó, cô mong muốn truyền được quan điểm, tư duy sống lạc quan, tích cực đến những người phụ nữ mà cô có duyên gặp gỡ.

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