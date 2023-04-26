HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay

Nhịp sống trẻ 26/04/2023 13:07

Sau 2 năm chia tay, Cổ Ngân bất ngờ thông báo 'gương vỡ lại lành' với bạn trai tỷ phú 72 tuổi.

Hơn 2 năm trước, chuyện tình yêu chênh lệch 46 tuổi của Cổ Ngân (sinh năm 1994) và tỷ phú Wynn Katz (sinh năm 1948) - CEO một công ty thời trang ở Los Angeles (Mỹ) đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Không chỉ truyền thông trong nước mà tình yêu của cặp đôi còn xuất hiện trên cả báo Trung Quốc. Tuy nhiên đến tháng 4/2021, cặp đôi quyết định chia tay dù đã đính hôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Đúng 2 năm sau, Cổ Ngân và Wynn Katz một lần nữa gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh thân mật. Theo cập nhật của người đẹp, cô đang ở Mỹ cùng với người yêu.

 

HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 1
HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 2
HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 3
HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 4
Hình ảnh ngọt ngào xác nhận quay lại của Cổ Ngân và bạn trai hơn 46 tuổi - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chúc mừng: "Và con tim đã vui trở lại! Chúc mừng em", "Lần này là cưới luôn nha chị Ngân", Thích ghê luôn! Mãi như vậy nha", "Chúc mừng chị Ngân và anh người yêu quay lại. Hy vọng lần này chốt sổ nha",...

Được biết Cổ Ngân và Wynn Katz tình cờ quen nhau khi cả hai cùng quá cảnh tại sân bay ở Hong Kong (Trung Quốc) vào đầu năm 2019. Chỉ một ngày sau đó, tỷ phú Mỹ đã tỏ tình và cả hai nhanh chóng bắt đầu hành trình tình yêu. Đến tháng 6/2019, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn lãng mạn ở Hàn Quốc và có một bữa tiệc mừng ở Việt Nam khoảng 1 tháng sau.

HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 5
Cổ Ngân và bạn trai tỷ phú - Ảnh: FBNV
HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 6
Hình ảnh trong lễ đính hôn của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Trong thời gian tiếp theo, cặp đôi phải yêu xa, người ở Mỹ còn người ở Việt Nam vì tình hình dịch bệnh. Đến tháng 4/2021, Cổ Ngân xác nhận cả hai đã chia tay sau một lần cãi nhau 'nảy lửa'. Ở thời điểm đó cô cho biết đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi chia tay vì những lý do vớ vẩn và nói thêm rằng nếu đối phương xin lỗi thì sẽ cân nhắc đến chuyện quay lại.

HOT: Người mẫu Cổ Ngân quay lại với bạn trai tỷ phú 72 tuổi sau 2 năm chia tay - Ảnh 7
Cổ Ngân - Ảnh: FBNV

Được biết, Cổ Ngân là người mẫu tự do, cô nổi tiếng khắp mạng xã hội vào đầu năm 2021 nhờ mối tình với tỷ phú Mỹ cách 46 tuổi. Sau khi chia tay tỷ phú, Cổ Ngân tập trung vào công việc sáng tạo nội dung trên MXH ở lĩnh vực làm đẹp. Cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những bí quyết làm đẹp, phong cách sống và chuyện tình cảm. Hiện tại cô nàng đang có hơn 505k người theo dõi. 

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