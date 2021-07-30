Nữ tỷ phú gốc Việt chi hơn tiền khủng mua ván trượt Chanel so dáng cùng chị em Ngọc Trinh - Chi Pu "người 49 kẻ 50", sống trong lâu đài 800 tỷ dát đồ hiện khắp người

Mimi Morris vừa tung loạt ảnh khoe body siêu “gắt” trên bãi biển với tấm ván lướt sóng của Chanel có giá $7400 (170 triệu đồng). Đây là món phụ kiện từng được chị em Ngọc Trinh - Chi Pu làm đạo cụ khoe dáng bên bãi biển.
Không hoạt động trong làng giải trí nhưng Mimi Morris vẫn sở hữu sức hút đáng gờm trên MXH. Một phần là bởi cuộc sống sang chảnh trong toà lâu đài 800 tỷ của nữ tỷ phú luôn gây tò mò, phần còn lại là vì phong cách thời trang dát hàng hiệu kín người. Cộng hưởng cùng mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt như Hồ Ngọc Hà, Vũ Khăc Tiệp,... thế nên tên tuổi của Mimi Morris vẫn phủ sóng khá rộng rãi tại làng giải trí Việt.
Có gout ăn mặc xa xỉ, nhan sắc của Mimi Morris cũng quý phái và quyến rũ ngất ngây. Cô thường kết thân cùng layout kiểu Tây đậm đà, nhấn vào đôi mắt sắc sảo và đôi môi tều.
Quá quen ngắm nhìn Mimi Morris với loạt bộ cánh lộng lẫy như bà hoàng thế nên mới đây khi tung bộ ảnh thả dáng trên biển với áo tắm, bà mẹ 3 con khiến hàng triệu người theo dõi tài khoản Instagram phải “đỏ mắt nhìn”. Mimo Morris khoe body săn chắc, để tạo điểm nhắn cho bộ bikini cô còn đính kèm theo phụ kiện là mắt kính và thắt lưng Chanel. Nữ tỷ phú cũng đồng thời tạo nên màn so kè cực “gắt” với bộ ảnh trước đây của chị em Ngọc Trinh – Chi Pu.
Điều đáng chú ý hơn cả chính là trong bức ảnh chụp từ phía sau, dáng dấp siêu nuột nà cộng hưởng cùng vòng 3 căng mẩy của Mimi Morris đã làm hội gái xinh phải “đứng hình”. Khó tin rằng dù đã ngoài tuổi 50 và trải qua sinh nở, vợ CEO Don Morris vẫn sở hữu ưu điểm ngoại hình mà nhiều chị em chưa chồng cũng phải ao ước.
Được biết Mimi Morris là phu nhân của tỷ phú Don Morris - CEO của một tập đoàn lớn. Thực ra Mimi Morris và gia đình vốn khá kín tiếng, không được quá nhiều người biết đến. Tuy nhiên vào năm 2019, cô bắt đầu nhận về nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong một vlog của Vũ Khắc Tiệp. Từ đó đến nay, sự giàu có khủng khiếp và cuộc sống xa hoa của Mimi Morris vẫn luôn là đề tài khiến hội hóng hớt bàn tán xôn xao.
Có thể nói cuộc sống phủ đầy "tiền" đã khiến cho Mimi Morris khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Dù giàu có nhưng cô cũng rất ít phô trương sự giàu có của mình lên MXH.