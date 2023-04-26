Facebook tích xanh với hơn 1,7 triệu theo dõi của 'chiến thần review' Võ Hà Linh 'bay màu sau' loạt lùm xùm

Hậu trường 26/04/2023 13:10

Nhiều dân mạng đang xôn xao bàn tán về sự việc trang cá nhân có tích xanh và hơn 1,7 triệu người theo dõi của "chiến thần" bay màu.

Sáng 26/4, nhiều thành viên mạng xôn xao thông tin trang cá nhân của Võ Hà Linh - 'chiến thần review' đang vướng phải ồn ào thời gian vừa qua, chính thức bay màu, không thể truy cập được trên Facebook. Được biết, trước đó, trang cá nhân của Hà Linh có tích xanh và hàng trăm lượt ngàn lượt theo dõi.

Facebook tích xanh với hơn 1,7 triệu theo dõi của 'chiến thần review' Võ Hà Linh 'bay màu sau' loạt lùm xùm - Ảnh 1
Facebook với hơn 1,7 triệu người theo dõi, có tick xanh của Hà Linh "bay màu"  - Ảnh: Chụp màn hình

 Khi thử truy cập vào đường link trang cá nhân của Võ Hà Linh, màn hình hiển thị 'Bạn hiện không xem được nội dung này', ở những phần tin nhắn cũ từ tài khoản Võ Hà Linh hiển thị 'Người dùng Facebook'.

Facebook tích xanh với hơn 1,7 triệu theo dõi của 'chiến thần review' Võ Hà Linh 'bay màu sau' loạt lùm xùm - Ảnh 2
Không thể tìm thấy trang Facebook triệu follow của Hà Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trên nhiều hội nhóm, nhiều cư dân mạng đang bày tỏ sự thắc mắc và băn khoăn trước sự việc này. Theo đó, có ý kiến cho rằng, Hà Linh đã khóa trang cá nhân này để tiếp tục tránh "bão" dư luận. Thế nhưng, cũng không ít ý kiến cho rằng, cô đang bị một "thế lực anti" nào đó, đánh sập trang cá nhân.

Võ Hà Linh quê ở Nghệ An, được biết đến với những video review mỹ phẩm. Trước đó, cô vướng phải lùm xùm sau buổi livestream bán hàng cho một nhãn hàng dầu gội, "chiến thần" Hà Linh ngày nào nay vẫn đang phải đối mặt với làn sóng anti mạnh mẽ. 

Facebook tích xanh với hơn 1,7 triệu theo dõi của 'chiến thần review' Võ Hà Linh 'bay màu sau' loạt lùm xùm - Ảnh 3
Võ Hà Linh được nhiều người biết đến với danh xưng "chiến thần review" - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, Hà Linh còn lấn sân review thêm về đồ ăn, tuy nhiên cô vấp phải rất nhiều bình luận chỉ trích về thái độ, biểu cảm cũng như cách review mang nhiều cảm xúc cá nhân. Sau đó, hình ảnh của cô bị một số quán ăn đăng tải công khai với dòng thông báo từ chối đón tiếp. Trên mạng xã hội, nhóm anti của Hà Linh có số lượng thành viên tăng nhanh chóng mặt, chỉ sau 1 tuần được tạo đã có hơn 140 ngàn người gia nhập.

Facebook tích xanh với hơn 1,7 triệu theo dõi của 'chiến thần review' Võ Hà Linh 'bay màu sau' loạt lùm xùm - Ảnh 4
Võ Hà Linh tuyên bố ngưng review đồ ăn cách đây không lâu sau lùm xùm - Ảnh:Chụp màn hình

 

Hiện, cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về việc Facebook chính thức bị "bay màu", còn chính chủ Hà Linh vẫn chưa lên tiếng nói gì về sự việc này.

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Trước đó, theo ghi nhận tính đến ngày 14/4, group anti này đã vượt ngưỡng 112.000 thành viên và con số thành viên còn tăng lên một cách chóng mặt mỗi ngày.

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Từ khóa:   Võ Hà Linh Chiến thần review

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