Thực hư chuyện Lương Bích Hữu bị đàn em kiện vi phạm bản quyền

Hậu trường 03/09/2022 09:26

Nữ ca sĩ Chu Thúy Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận sự việc cô khởi kiện Lương Bích Hữu sau màn cover ca khúc Xem Như Em Chẳng May.

Thời gian gần đây, Lương Bích Hữu chính là cái tên "chiếm sóng" mạng xã hội nhất khi xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ (The Mask Singer Việt Nam). Tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đã thể hiện bài hát Xem Như Em Chẳng May với 2 màu giọng khác nhau khiến cả ban cố vấn lẫn khách mời đều phải kinh ngạc.

luong bich huu 3
Lương Bích Hữu tái xuất đầy mạnh mẽ tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - Ảnh: Internet

Trong khi khán giả ai cũng hưởng ứng nhiệt tình với sự tái xuất đầy mạnh mẽ của Lương Bích Hữu thì trên nền tảng TikTok bỗng xuất hiện nhiều video với nội dung cho rằng cô đang bị đàn em là Chu Thúy Quỳnh kiện vì vi phạm bản quyền. Được biết, Chu Thúy Quỳnh có được thành công như hiện tại cũng là nhờ bản hit Xem Như Em Chẳng May.

luong bich huu 2
Chu Thúy Quỳnh nổi tiếng nhờ ca khúc Xem Như Em Chẳng May - Ảnh: Internet

Không để sự việc đi xa hơn, mới đây Chu Thúy Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc khởi kiện đàn chị. Cô cho biết, Xem Như Em Chẳng May là ca khúc cô được nhạc sĩ Trung Ngon khuyến khích hát chứ cô chưa từng nhận đây là ca khúc của riêng mình.

luong bich huu 1

Chu Thúy Quỳnh nói: "Thứ nhất, tôi chưa từng nhận ca khúc Xem Như Em Chẳng May là của riêng tôi. Sau khi bản gốc ra, anh Trung Ngôn (người sáng tác ca khúc - PV) có nhắn tin cho tôi bảo bài này rất hợp với tôi và khuyến khích tôi hát. Thứ hai, với riêng tôi, một ca khúc được rất nhiều người hát cho thấy sự quan tâm của khán giả với ca khúc đó. Chị Lương Bích Hữu là ca sĩ đàn chị, và là người tôi ngưỡng mộ khi còn thơ bé.

Thứ ba, tôi chưa bao giờ thích sự ồn ào. Tôi khẳng định cả tôi và team chưa bao giờ có một phát ngôn nào liên quan đến việc kiện chị Lương Bích Hữu vì vi phạm bản quyền. TikTok là một cộng đồng lớn, nếu có câu like, đừng dùng từ thất đức như vậy. Tôi mang ơn còn không hết, mà các bạn còn nói đi kiện. Tôi chỉ muốn làm nghệ thuật đúng nghĩa, còn lại đừng bẻ cong và bóp méo sự thật".

Trấn Thành thú nhận từng "thầm thương trộm nhớ", định ‘tán tỉnh’ Lương Bích Hữu nhưng sợ “không có cửa” nên thôi

Trấn Thành thú nhận từng "thầm thương trộm nhớ", định ‘tán tỉnh’ Lương Bích Hữu nhưng sợ “không có cửa” nên thôi

Trấn Thành vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân về những kỷ niệm với Lương Bích Hữu. Ông xã Hari Won gây ‘sốc’ khi tiết lộ từng say nắng và có ý định cưa cẩm ca sĩ Lương Bích Hữu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Bích Hữu Chu Thúy Quỳnh Ca Sĩ Mặt Nạ

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh