Thực hư chuyện Lương Bích Hữu bị đàn em kiện vi phạm bản quyền

Nữ ca sĩ Chu Thúy Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận sự việc cô khởi kiện Lương Bích Hữu sau màn cover ca khúc Xem Như Em Chẳng May.

Thời gian gần đây, Lương Bích Hữu chính là cái tên "chiếm sóng" mạng xã hội nhất khi xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ (The Mask Singer Việt Nam). Tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đã thể hiện bài hát Xem Như Em Chẳng May với 2 màu giọng khác nhau khiến cả ban cố vấn lẫn khách mời đều phải kinh ngạc.

Lương Bích Hữu tái xuất đầy mạnh mẽ tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - Ảnh: Internet

Trong khi khán giả ai cũng hưởng ứng nhiệt tình với sự tái xuất đầy mạnh mẽ của Lương Bích Hữu thì trên nền tảng TikTok bỗng xuất hiện nhiều video với nội dung cho rằng cô đang bị đàn em là Chu Thúy Quỳnh kiện vì vi phạm bản quyền. Được biết, Chu Thúy Quỳnh có được thành công như hiện tại cũng là nhờ bản hit Xem Như Em Chẳng May.

Chu Thúy Quỳnh nổi tiếng nhờ ca khúc Xem Như Em Chẳng May - Ảnh: Internet

Không để sự việc đi xa hơn, mới đây Chu Thúy Quỳnh đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc khởi kiện đàn chị. Cô cho biết, Xem Như Em Chẳng May là ca khúc cô được nhạc sĩ Trung Ngon khuyến khích hát chứ cô chưa từng nhận đây là ca khúc của riêng mình.

Chu Thúy Quỳnh nói: "Thứ nhất, tôi chưa từng nhận ca khúc Xem Như Em Chẳng May là của riêng tôi. Sau khi bản gốc ra, anh Trung Ngôn (người sáng tác ca khúc - PV) có nhắn tin cho tôi bảo bài này rất hợp với tôi và khuyến khích tôi hát. Thứ hai, với riêng tôi, một ca khúc được rất nhiều người hát cho thấy sự quan tâm của khán giả với ca khúc đó. Chị Lương Bích Hữu là ca sĩ đàn chị, và là người tôi ngưỡng mộ khi còn thơ bé.

Thứ ba, tôi chưa bao giờ thích sự ồn ào. Tôi khẳng định cả tôi và team chưa bao giờ có một phát ngôn nào liên quan đến việc kiện chị Lương Bích Hữu vì vi phạm bản quyền. TikTok là một cộng đồng lớn, nếu có câu like, đừng dùng từ thất đức như vậy. Tôi mang ơn còn không hết, mà các bạn còn nói đi kiện. Tôi chỉ muốn làm nghệ thuật đúng nghĩa, còn lại đừng bẻ cong và bóp méo sự thật".

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