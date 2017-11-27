Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ

Hậu trường 27/11/2017 21:19

Ngoài việc chi tiền cho một không gian cưới sang trọng thì việc bày tiệc cưới sao cho xứng tầm cũng là mối quan tâm của rất nhiều sao Việt trong ngày trọng đại.

Trong các đám cưới của ngôi sao, người ta thường chú ý đến dàn khách mời, cô dâu chú rể “xứng đôi vừa lứa” ra sao, hay số tiền chi ra cho việc tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, không ít người tò mò họ sẽ đãi khách với thực đơn như thế nào. Mỗi người mỗi vẻ, sao Việt có người chuộng những món sơn hào hải vị đắt tiền, có người lại thích phong cách bình dân. Hãy cùng xem trên bàn tiệc trong đám cưới của người nổi tiếng có gì nhé.

Khởi My – Kelvin Khánh

Mới đây, cặp đôi “siêu quậy” này đã chính thức về chung một nhà với đám cưới giản dị và ấm cúng. Ngoài việc gây chú ý khi rước dâu bằng mô tô, thực đơn của tiệc cưới cũng đặc biệt không kém. 

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 1

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 2
Cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích đã chính thức trở thành vợ chồng - Ảnh: Internet

Thực đơn trong lễ cưới được tiết lộ với những món ăn rất giản dị như tính cách của cô dâu chú rể. Theo đó, các quan khách sẽ được thưởng thức các món như: cá diêu hồng, gỏi mực, gân cá ngừ, sườn nướng…

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 3
Cận cảnh thực đơn trong đám cưới vừa diễn ra của cặp đôi đáng yêu này - Ảnh: Internet

Công Vinh – Thủy Tiên

Cặp đôi quyền lực của showbiz Việt này tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2014 sau nhiều năm chung sống và có với nhau một cô con gái. Với dàn khách mời lên tới 1.000 người, Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định làm món chay vì không muốn sát sinh nhiều.

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 4
Công Vinh và Thủy Tiên hạnh phúc nắm tay nhau vào lễ đường - Ảnh: Internet

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 5
Thực đơn giản dị của cặp đôi “trai tài gái sắc” của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 6

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 7
Tất cả các món đều là đồ chay nhưng không kém phần bắt mắt và hấp dẫn - Ảnh: Internet

Trung Tín – Đặng Thu Thảo

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 8
Cả hai nở nụ cười hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet

Đám cưới cổ tích của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo cùng đại gia Trung Tín đã được tổ chức vào tháng 10/2017. Ngoài việc cô dâu đẹp như công chúa và những lời thề nguyện lãng mạn của chú rể, cặp đôi đãi khách toàn là những món sơn hào hải vị đắt tiền, cụ thể gồm 3 món khai vị, 2 món chính, 2 món tráng miệng.

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 9
Thực đơn được thiết kế tinh tế với toàn món ngon sang trọng tại đám cưới - Ảnh: Internet

Trấn Thành – Hari Won

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 10
Sau bao sóng gió trong tình yêu, cuối cùng Trấn Thành và Hari Won cũng có một kết quả tốt đẹp - Ảnh: Internet

Đám cưới diễn ra vào cuối năm 2016 này cũng gây chú ý không kém khi trên bàn tiệc toàn là những món ngon đắt đỏ và sang trọng. Có tất cả 5 món ăn được mang ra đãi khách. Trấn Thành và Hari Won đã để lại ấn tượng đẹp khi chu đáo chuẩn bị những món ăn này cho khách mời. 

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 11
Thực đơn đầy đủ các món ăn sơn hào hải vị tại đám cưới của Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 12

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 13
Những món ăn cực kì bắt mắt trong đám cưới khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Lê Phương – Trung Kiên

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 14
Lê Phương rạng ngời hạnh trong trong lễ cưới lần thứ 2 - Ảnh: Internet

Trong lần thứ 2 lên xe hoa, nữ diễn viên Lê Phương đã tổ chức tiệc cưới linh đình để ra mắt quan khách hai bên. Trong đám cưới, cặp đôi đã đãi khách những món ăn rất sang trọng và bắt mắt như cá hồi nướng mè, tôm xào miến Hồng Kông, vịt quay Bắc Kinh, lẩu hải sản…

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 15
Thực đơn giản dị nhưng không kém phần sang trọng của cặp đôi - Ảnh: Internet

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 16

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 17
Cận cảnh những món ăn được mang ra đãi khách trong đám cưới - Ảnh: Internet

Thanh Bùi – Trương Huệ Vân

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 18
Nhạc sĩ Thanh Bùi đã kết hôn cùng tiểu thư xinh đẹp nhà họ Trương vào năm 2013 - Ảnh: Internet

Chắc hẳn nhiều người sẽ phải giật mình khi nhìn vào thực đơn trong đám cưới của Thanh Bùi và vợ là tiểu thư giàu có. Nguyên liệu để chế biến món ăn tại tiệc cưới không chỉ đắt tiền mà còn là những sơn hào hải vị không dễ kiếm. Theo tiết lộ, mỗi bàn tiệc tại đám cưới này có giá trị 35 triệu đồng.

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 19
Thực đơn tiệc cưới toàn những món “hiếm có khó tìm” của nhạc sĩ Thanh Bùi và người vợ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ - Ảnh 20
Khách mời đến với lễ cưới sẽ được chiêu đãi toàn cao lương mỹ vị - Ảnh: Internet

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