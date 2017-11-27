Thực đơn đám cưới mỗi người một kiểu của sao Việt: Người xa xỉ, kẻ giản dị không ngờ

Trong các đám cưới của ngôi sao, người ta thường chú ý đến dàn khách mời, cô dâu chú rể “xứng đôi vừa lứa” ra sao, hay số tiền chi ra cho việc tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, không ít người tò mò họ sẽ đãi khách với thực đơn như thế nào. Mỗi người mỗi vẻ, sao Việt có người chuộng những món sơn hào hải vị đắt tiền, có người lại thích phong cách bình dân. Hãy cùng xem trên bàn tiệc trong đám cưới của người nổi tiếng có gì nhé.

Mới đây, cặp đôi “siêu quậy” này đã chính thức về chung một nhà với đám cưới giản dị và ấm cúng. Ngoài việc gây chú ý khi rước dâu bằng mô tô, thực đơn của tiệc cưới cũng đặc biệt không kém.

Thực đơn trong lễ cưới được tiết lộ với những món ăn rất giản dị như tính cách của cô dâu chú rể. Theo đó, các quan khách sẽ được thưởng thức các món như: cá diêu hồng, gỏi mực, gân cá ngừ, sườn nướng…

Công Vinh – Thủy Tiên

Cặp đôi quyền lực của showbiz Việt này tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2014 sau nhiều năm chung sống và có với nhau một cô con gái. Với dàn khách mời lên tới 1.000 người, Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định làm món chay vì không muốn sát sinh nhiều.

Trung Tín – Đặng Thu Thảo

Đám cưới cổ tích của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo cùng đại gia Trung Tín đã được tổ chức vào tháng 10/2017. Ngoài việc cô dâu đẹp như công chúa và những lời thề nguyện lãng mạn của chú rể, cặp đôi đãi khách toàn là những món sơn hào hải vị đắt tiền, cụ thể gồm 3 món khai vị, 2 món chính, 2 món tráng miệng.

Trấn Thành – Hari Won

Đám cưới diễn ra vào cuối năm 2016 này cũng gây chú ý không kém khi trên bàn tiệc toàn là những món ngon đắt đỏ và sang trọng. Có tất cả 5 món ăn được mang ra đãi khách. Trấn Thành và Hari Won đã để lại ấn tượng đẹp khi chu đáo chuẩn bị những món ăn này cho khách mời.

Lê Phương – Trung Kiên

Trong lần thứ 2 lên xe hoa, nữ diễn viên Lê Phương đã tổ chức tiệc cưới linh đình để ra mắt quan khách hai bên. Trong đám cưới, cặp đôi đã đãi khách những món ăn rất sang trọng và bắt mắt như cá hồi nướng mè, tôm xào miến Hồng Kông, vịt quay Bắc Kinh, lẩu hải sản…

Thanh Bùi – Trương Huệ Vân

Chắc hẳn nhiều người sẽ phải giật mình khi nhìn vào thực đơn trong đám cưới của Thanh Bùi và vợ là tiểu thư giàu có. Nguyên liệu để chế biến món ăn tại tiệc cưới không chỉ đắt tiền mà còn là những sơn hào hải vị không dễ kiếm. Theo tiết lộ, mỗi bàn tiệc tại đám cưới này có giá trị 35 triệu đồng.