"Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo, anh An sẽ làm việc với công an về sự việc này", Phan như Thảo viết.

Cách đây vài giờ, Phan Như Thảo bất ngờ đăng status thông báo bé Bồ Câu vừa bị 3 tên giang hồ đến cướp đi ngay trên tay bố mẹ. Đáng chú ý, chân dài Cà Mau nghi ngờ kẻ chủ mưu bắt cóc không ai khác mà chính là vợ cũ của doanh nhân Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy.

Thông tin trên khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Hàng ngàn cư dân mạng đã để lại bình luận hỏi thăm tình hình của bé Bồ Câu. Trong khi đó, cũng không ít người lên tiếng chỉ trích Ngọc Thúy và mong cựu người mẫu hãy nghĩ đến con mình mà chấm dứt hành động kinh khủng này.

Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Phan Như Thảo tiết lộ rằng bé Bồ Câu chỉ bị bắt hụt nhưng cả gia đình cô đã có một phen khiếp vía.

May mắn thay, bé Bồ Câu chỉ bị bắt cóc hụt - Ảnh: Internet

"Có một người đàn ông đến nói chuyện với anh Đức An, ngay sau đó thì hai bên xảy ra xô xát. Anh An vội vàng đưa bé Bồ Câu cho tôi giữ. Một người khác lập tức lao tới phía Bồ Câu. Sự việc diễn ra rất nhanh chỉ chưa tới một phút.

Tôi còn trông thấy một người quay lại cảnh đó và cho rằng họ quay lại để về báo cáo kết quả với người thuê. Sau khi xảy ra xô xát, những tên giang hồ này bỏ đi. Tôi và Đức An may mắn bảo vệ được con gái. Bé Bồ Câu khá sợ nhưng giờ đã ngủ được", người đẹp cho biết.