Cách đây vài giờ, Phan Như Thảo bất ngờ đăng status thông báo bé Bồ Câu vừa bị 3 tên giang hồ đến cướp đi ngay trên tay bố mẹ. Đáng chú ý, chân dài Cà Mau nghi ngờ kẻ chủ mưu bắt cóc không ai khác mà chính là vợ cũ của doanh nhân Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy.

"Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo, anh An sẽ làm việc với công an về sự việc này", Phan như Thảo viết.