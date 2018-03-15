Được chồng đại gia chăm quá khéo, Phan Như Thảo không thể kiểm soát cân nặng sau sinh

Từng sở hữu vóc dáng nóng bỏng, gương mặt thanh thoát với đôi môi cong nũng nịu nhưng Phan Như Thảo đang dần mất đi vẻ đẹp ngày nào do tăng cân quá nhiều sau sinh.
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Tối 14/3, Phan Như Thảo và chồng đại gia gây chú ý khi cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Những cô gái và găng - tơ 2 của diễn viên Trần Bảo Sơn. Nữ diễn viên xinh đẹp khiến nhiều người bất ngờ về vóc dáng tròn trịa, kém thanh thoát sau gần 2 năm hạ sinh bé Bồ Câu. Tuy vậy, cô vẫn nhận được nhiều lời khen về độ trẻ trung, làn da trắng mịn cùng gương mặt mũm mĩm.
Kể từ khi lấy chồng, Phan Như Thảo lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình và kinh doanh trong lĩnh vực Spa. Dù đã có chồng con nhưng người đẹp Cà Mau vẫn luôn yêu đời, nhí nhảnh như ngày nào. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước của bố con bé Bồ Câu, hay thi thoảng là những status khoe chồng đảm việc nhà, chăm con khéo khiến bao người thầm ghen tỵ.