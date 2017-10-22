Dân mạng 'xanh mặt' khi Phan Như Thảo vừa cho con bú vừa chụp ảnh tự sướng lộ nguyên vòng 1

Sau nhiều ồn ào chuyện tình cảm, Phan Như Thảo tiếp tục khiến dân mạng sốc mạnh vì không ngại chia sẻ hình ảnh vạch áo cho con bú, lấp ló vòng 1.

Sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo gần như không tham gia bất cứ hoạt động nào của làng giải trí Việt mà dành hết thời gian để chăm sóc chồng con và kinh doanh.

Đặc biệt, bà mẹ một con khiến nhiều chị em ngưỡng mộ với cuộc sống của mình khi rất siêng khoe ảnh hạnh phúc cùng ông xã và con gái trên trang Facebook cá nhân. Mới đây, Phan Như Thảo tự tin chia sẻ ảnh khi đang vạch áo cho con bú khiến nhiều người "nhức mắt" vì vòng 1 căng tròn lấp ló.

Bà xã đại gia Đức An đăng ảnh kèm dòng trạng thái vất vả khi chăm con: “Phục vụ các cô làm đẹp xong, giờ tới phục vụ Bồ Câu”.