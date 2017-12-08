Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo vừa chia sẻ tin nhắn có nội dung bị chửi bới, dọa tạt axit mà cô vừa nhận được.

Im ắng một thời gian, Phan Như Thảo khiến không ít người tin rằng cô đã có cuộc sống bình yên bên chồng và con gái sau loạt scandal “đấu đá” với vợ cũ của chồng. Song, mới đây, bà mẹ trẻ bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp tin nhắn mà cô nhận được với nội dung khá lạ.

Theo nội dung tin nhắn được đăng tải, người này không chỉ dùng lời lẽ nặng nề chửi Phan Như Thảo giật chồng, mà còn dọa tạt axit. Chưa hết, chủ nhân của tin nhắn còn để lại số điện thoại như một lời thách thức.

Khi nhận được lời đe dọa, bà xã đại gia Đức An không hề lo sợ, cô bình tĩnh viết đầy hóm hỉnh: “Thảo mới nhận được tin nhắn, chắc có lẽ là của người hâm mộ…”.

Bên dưới bài viết, bạn bè và cư dân mạng khá lo lắng khuyên cô nên báo công an. Về phía đại gia Đức An, anh không nói gì mà chỉ để lại biểu tượng mặt cười.

Dân mạng 'xanh mặt' khi Phan Như Thảo vừa cho con bú vừa chụp ảnh tự sướng lộ nguyên vòng 1 Sau nhiều ồn ào chuyện tình cảm, Phan Như Thảo tiếp tục khiến dân mạng sốc mạnh vì không ngại chia sẻ hình ảnh vạch áo cho con bú, lấp ló vòng 1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-de-doa-tat-axit-vi-giat-chong-phan-nhu-thao-phan-ung-kho-tin-the-nay-day-260574.html