Cụ thể, trên trang cá nhân, anh viết: "Không cái ngu nào như cái dại nào!

Cách đây ít giờ, ca sĩ Minh Quân bất ngờ đăng tải bài viết dài kèm hai hình ảnh hé lộ bản thân tiếp tục nhập viện thực hiện một cuộc "tiểu phẫu" vì "một phút dại dột".

Đi Viện đông 1 tý, chờ lâu 1 tý, tiêm tê đau 1 tý nhưng bác sĩ, phẫu thuật viên lấy cẩn thận, vô trùng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé các tình yêu!

Khi đã bị chín mé, móng chọc thịt dẫn tới sưng đau, gây áp xe, mưng mủ thì xin là đến Viện da liễu để các bác sĩ can thiệp các mình ạ. Đừng ngu dại như em, tự lấy, rồi ra tiệm nail lấy, mời cả "chuyên gia" làm nail tới nhà móc như móc cống, chọc toét cả chân ra, đau thấy ông bà ông vải mà vẫn không hết. 2 ngày sau chân lại sưng tướng như củ hành nướng, đau buốt và mưng mủ cục bộ.

Từ nay em cũng xin chừa".

Bài đăng của Minh Quân - Ảnh chụp màn hình

Nam ca sĩ nhập viện - Ảnh: FBNV

Theo đó, vì tự "chăm sóc" móng tại nhà nên anh chàng "Thiên Lôi" đã bị nhiễm trùng, sưng, đóng mủ nặng. Cuộc tiễu phẫu lần này đã khiến nam ca sĩ "sợ xanh mặt" và khẳng định "xin chừa từ đây".

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã vào hỏi han sức khỏe và hy vọng anh sớm bình phục.

Khán giả chúc Minh Quân sớm bình phục - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 10/2021 mới đây, cư dân mạng bàng hoàng khi Minh Quân bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo bệnh nhân, tay chằng chịt dây truyền nước trên trang cá nhân. Trong khung hình, Minh Quân lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi xanh xao, anh viết: "Đối mặt với bệnh tật".

Kế đó, anh chia sẻ thêm về hình ảnh phần lớn dạ dày của mình đã bị cắt bỏ cùng chú thích: "Sáng ngày ra, bác sĩ gửi cho tấm hình mà hết cả hồn! Tạm biệt em dạ dày dạ mỏng".

Theo đó, nam ca sĩ tiết lộ bản thân bị bệnh liên quan đến dạ dày, có triệu chứng viêm loét và nguy cơ bục nên được bác sĩ yêu cầu nhập viện tiến hành mổ nội soi.

Đến tối muộn ngày 22/11/2021, sau hơn 1 tháng nhập viện, anh "Thiên Lôi" đã cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của bản thân hiện tại. Nam ca sĩ đăng tải toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện đến lúc phẫu thuật, kèm theo đó là hình ảnh rõ nét phần dạ dày bị cắt bỏ của mình.

Bài đăng vào tháng 10/2021 của Minh Quân - Ảnh chụp màn hình

Cận cảnh phần dạ dày bị cắt bỏ của Minh Quân - Ảnh: FBNV

Minh Quân là một tên tuổi quen thuộc với nhiều thể loại nhạc pop và dance. Anh tạo dựng được tiếng nói trên thị trường nhạc Việt qua nhiều ca khúc Nếu phải xa nhau, Mùa thu vàng, Dẫu có lỗi lầm...

Thiên lôi 'xấu nhất nhì' làng táo - Ảnh: VTV

Ngoài sự nghiệp ca hát, anh còn thành công và ghi dấu ấn với khán giả thông qua vai diễn Thiên Lôi trong chương trình Táo Quân hàng năm. Nét diễn duyên dáng và màn hóa trang "xấu lạ" của anh từng khiến dân tình cười lăn cười bò mỗi mùa xuất hiện trong đêm giao thừa.