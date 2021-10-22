Căn bệnh khiến ca sĩ Minh Quân phải cắt bỏ 80% dạ dày là gì? CĐM lo lắng sau khi được chính chủ 'cho' xem ảnh hậu phẫu thuật

Hậu trường 22/10/2021 11:31

Căn bệnh khiến ca sĩ Minh Quân phải nhập viện phẫu thuật cắt bỏ 80% dạ dày là gì? Nguy hiểm ra sao?

Chiều ngày 14/10, cư dân mạng bàng hoàng khi ca sĩ Minh Quân bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo bệnh nhân, tay chằng chịt dây truyền nước trên trang cá nhân. Trong khung hình, Minh Quân lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi xanh xao, anh viết: "Đối mặt với bệnh tật".

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Hình ảnh 'anh Thiên Lôi' lộ rõ vẻ mệt mỏi - Ảnh: FBVN

Mới đây nhất, ngày hôm qua, "anh Thiên Lôi" lại khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng hình ảnh phần lớn dạ dày của mình đã bị cắt bỏ cùng chú thích: "Sáng ngày ra, bác sĩ gửi cho tấm hình mà hết cả hồn! Tạm biệt em dạ dày dạ mỏng".

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Hình ảnh 80% dạ dày bị cắt bỏ của Minh Quân - Ảnh: FBNV

Theo đó, nam ca sĩ tiết lộ bản thân bị bệnh liên quan đến dạ dày, có triệu chứng viêm loét và nguy cơ bục nên được bác sĩ yêu cầu nhập viện tiến hành mổ nội soi.

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Nam ca sĩ chỉ có thể uống nước hậu phẫu - Ảnh chụp màn hình

Theo trang Wikipedia, cắt dạ dày là một phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc một phần hoặc toàn bộ dạ dà. Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày được thực hiện để điều trị ung thư và thủng thành dạ dày.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong chứng bệnh viêm loét tá tràng nghiêm trọng, phẫu thuật này có thể là cần thiết để loại bỏ phần dưới của dạ dày được gọi là môn vị và phần trên của ruột non là tá tràng. Nếu có một phần đầy đủ của tá tràng trên còn lại thì một thủ thuật Billroth I được thực hiện nối phần còn lại của dạ dày với tá tràng trước khi các ống mật và ống tụy. Nếu dạ dày không có thể được nối lại với tá tràng 1 thì thủ thuật Billroth II được thực hiện, nơi mà các phần còn lại của tá tràng được niêm cắt ra, một lỗ được cắt thành các phần tiếp theo của các ruột nhỏ được gọi là các ruột chay và dạ dày được nối lại lỗ này. Do môn vị được sử dụng để nghiền thức ăn và từ từ thả thức ăn vào ruột non, loại bỏ các môn vị có thể làm cho thực phẩm để di chuyển vào ruột non nhanh hơn bình thường, dẫn đến hội chứng trống dạ dày.

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Ảnh minh họa: Internet

Ở trường hợp của Minh Quân, nam ca sĩ bị viêm loét và có nguy cơ bục dạ dày nên được chỉ định cắt dạ dày để đảm bảo an toàn.

Hiện, sau khi đăng tải thông tin sức khỏe của bản thân lên MXH, "Thiên Lôi táo quân" nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ. Nhiều người đã để lại bình luận mong anh mau hồi phục hậu phẫu thuật.

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