Trong chứng bệnh viêm loét tá tràng nghiêm trọng, phẫu thuật này có thể là cần thiết để loại bỏ phần dưới của dạ dày được gọi là môn vị và phần trên của ruột non là tá tràng. Nếu có một phần đầy đủ của tá tràng trên còn lại thì một thủ thuật Billroth I được thực hiện nối phần còn lại của dạ dày với tá tràng trước khi các ống mật và ống tụy. Nếu dạ dày không có thể được nối lại với tá tràng 1 thì thủ thuật Billroth II được thực hiện, nơi mà các phần còn lại của tá tràng được niêm cắt ra, một lỗ được cắt thành các phần tiếp theo của các ruột nhỏ được gọi là các ruột chay và dạ dày được nối lại lỗ này. Do môn vị được sử dụng để nghiền thức ăn và từ từ thả thức ăn vào ruột non, loại bỏ các môn vị có thể làm cho thực phẩm để di chuyển vào ruột non nhanh hơn bình thường, dẫn đến hội chứng trống dạ dày.

Ở trường hợp của Minh Quân, nam ca sĩ bị viêm loét và có nguy cơ bục dạ dày nên được chỉ định cắt dạ dày để đảm bảo an toàn.

Hiện, sau khi đăng tải thông tin sức khỏe của bản thân lên MXH, "Thiên Lôi táo quân" nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ. Nhiều người đã để lại bình luận mong anh mau hồi phục hậu phẫu thuật.