Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem nhà MC Quyền Linh vừa đỗ đại học danh giá với học phí khủng hơn 900 triệu đồng/năm

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài, con gái Quyền Linh nổi bật về thành tích học tập ấn tượng, tính cách ngoan ngoãn, lễ phép. Mới đây, một đoạn video khoe thành tích "khủng" của học sinh niên khóa 2024 do trường BVIS TP.HCM (Trường Quốc tế Anh Việt) đăng tải đã thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của con gái Quyền Linh.

Kèm dòng trạng thái được trường đăng tải có nội dung "125 thư trúng tuyển từ các em trong đó có nhóm trường hàng đầu Ivy League, Russell Group và Group of Eight – con số hứa hẹn sẽ còn tăng nhiều hơn trong tương lai". Học sinh BVIS TP.HCM nhận về nhiều "cơn mưa" lời khen khi đỗ hàng loạt ngôi trường đại học danh giá như Pennsylvania University, New York University (Mỹ), Sydey University, Monash University (Úc), Toronto University (Canada),…

Con gái MC Quyền Linh với thành tích đỗ University of the Arts London (UAL)

Đáng chú ý, con gái MC Quyền Linh với thành tích đỗ University of the Arts London (UAL). Bên dưới đoạn video, MC Quyền Linh cũng chúc mừng cho thành tích của Lọ Lem: "Chúc mừng con gái yêu Lọ Lem của ba".