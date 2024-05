Khoảng 21h40 ngày 27/4/2024, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tuyến phố chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân, đến ngã tư Hàng Đường - Hàng Buồm, ông Lâm nhận thấy có ồn ào, to tiếng giữa hai nữ du khách nước người với một người phụ nữ bán hàng rong. Khi đó, một du khách đang cầm trên tay 3 quả dứa, có lời nói to tiếng với người bán hàng rong và ra hiệu bằng tay yêu cầu trả lại tiền. Một vài người qua đường phiên dịch và cho ông Lâm biết, người bán hàng rong bán cho 2 du khách 3 quả dứa với giá 500.000 đồng.

khách Tây bức xúc khi người bán hàng rong đòi 500.000 đồng cho 3 quả dứa - Ảnh cắt từ clip

Ông Lâm đã lên tiếng, yêu cầu người bán hàng rong hoàn trả số tiền cho du khách. Sau đó, người bán hàng rong lấy từ ví ra một tờ tiền có mệnh giá là 500.000 đồng đưa lại cho hai nữ du khách.