Minh Quân lần đầu kể hết quá trình nhập viện cắt bỏ dạ dày: Nhân viên y tế trói chặt lấy tay, chỉ uống nước rau củ xay nhuyễn...

Sau hơn 1 tháng nhập viện, anh "Thiên Lôi" Minh Quân đã cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của bản thân hiện tại.

Tháng 10 mới đây, cư dân mạng bàng hoàng khi ca sĩ Minh Quân bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc áo bệnh nhân, tay chằng chịt dây truyền nước trên trang cá nhân. Trong khung hình, Minh Quân lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi xanh xao, anh viết: "Đối mặt với bệnh tật". Minh Quân nhập viện vì căn bệnh dạ dày - Ảnh: FBNV Kế đó, anh chia sẻ thêm về hình ảnh phần lớn dạ dày của mình đã bị cắt bỏ cùng chú thích: "Sáng ngày ra, bác sĩ gửi cho tấm hình mà hết cả hồn! Tạm biệt em dạ dày dạ mỏng".

Theo đó, nam ca sĩ tiết lộ bản thân bị bệnh liên quan đến dạ dày, có triệu chứng viêm loét và nguy cơ bục nên được bác sĩ yêu cầu nhập viện tiến hành mổ nội soi. Đến tối muộn ngày 22/11, sau hơn 1 tháng nhập viện, anh "Thiên Lôi" đã cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của bản thân hiện tại. Nam ca sĩ đăng tải toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện đến lúc phẫu thuật, kèm theo đó là hình ảnh rõ nét phần dạ dày bị cắt bỏ của mình.

Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Minh Quân tiết lộ: "Thế là tròn 40 ngày sau mổ cắt 80% dạ dày, 40 ngày chỉ uống nước rau củ xay nhuyễn và cháo loãng. Từ mai là tôi được ăn uống bình thường rồi dù dạ dày nay đã thành dạ mỏng". Anh vui mừng chia sẻ bản thân đã có thể chấm dứt chuỗi ngày chỉ uống nước rau củ xay. Hiện nam ca sĩ đã có thể ăn uống bình thường sau thời gian kiêng khem. Bên dưới phần bình luận, "Thiên Lôi" vô tình tiết lộ thêm bản thân đã sút hẳn 10kg sau hơn 40 ngày nhập viện điều trị. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, anh cũng trấn an fan bằng những bình luận cảm ơn và hứa hẹn sức khỏe sắp hồi phục. Nam ca sĩ sút hẳn 10 kg - Ảnh chụp màn hình Minh Quân hài hước chia sẻ đã 'khỏe điên rồi đây' để người hâm mộ và bạn bè không phải lo lắng - Ảnh chụp màn hình

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