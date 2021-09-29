Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt'

Cao Thái Sơn được nhận xét là nam ca sĩ có body săn chắc chẳng kém nam thần nào của showbiz Việt. Thời gian gần đây sau khi trở về Việt Nam, Cao Thái Sơn tiếp tục khiến khán giả xuýt xoa với thân hình "mlem" của mình, điển hình là bức ảnh mới đây.

Anh viết trên trang cá nhân kèm một bức ảnh: "Nỗ lực thay đổi mỗi ngày không phải để tìm người yêu mới mà là hoàn thiện chính bản thân mình. Nhưng vẫn còn gầy trơ xương sườn".