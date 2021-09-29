Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt'

Hậu trường 29/09/2021 11:22

Hình ảnh gần đây nhất của nam ca sĩ Cao Thái Sơn đang khiến dân mạng xôn xao vì quá 'mlem'.

Cao Thái Sơn được nhận xét là nam ca sĩ có body săn chắc chẳng kém nam thần nào của showbiz Việt. Thời gian gần đây sau khi trở về Việt Nam, Cao Thái Sơn tiếp tục khiến khán giả xuýt xoa với thân hình "mlem" của mình, điển hình là bức ảnh mới đây.

Anh viết trên trang cá nhân kèm một bức ảnh: "Nỗ lực thay đổi mỗi ngày không phải để tìm người yêu mới mà là hoàn thiện chính bản thân mình. Nhưng vẫn còn gầy trơ xương sườn".

Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt' - Ảnh 1
 Ảnh gần đây của Cao Thái Sơn gây chú ý.

Đáng chú ý, không chỉ đơn thuần là khoe cơ bắp, nam ca sĩ "Pha lê tím" chỉ mặc duy nhất một chiếc quần con khiến dân mạng ngày lập tức "tràn vào" bình luận. Đa số mọi người đều khen ngợi về thân hình ngày càng "khỏe mạnh" của Cao Thái Sơn, đáng chú ý chính là bình luận của nam ca sĩ Minh Quân, ai đọc xong cũng "đỏ ửng cả mặt". "Xăm *** cơ à?", Minh Quân hỏi.

Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt' - Ảnh 2

Chẳng chần chừ, Cao Thái Sơn hài hước đáp: "Xăm tên người yêu cũ xong chia tay luôn anh ạ. Dại thế cơ chứ". Chưa dừng lại ở đó, Minh Quân bình luận tiếp: "Xăm đè tên người yêu mới lên vậy".

Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt' - Ảnh 3
 

Màn đối đáp của hai nam ca sĩ được đông đảo khán giả chú ý. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen cho sự hài hước của họ thì cũng khá nhiều người cho rằng cả hai nói chuyện hơi hướng 18+ và không nên bàn tán như vậy.

Cao Thái Sơn đăng ảnh 'nóng', ca sĩ Minh Quân ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng 'đỏ cả mặt' - Ảnh 4
Một số hình ảnh khoe cơ bắp khác của Cao Thái Sơn. 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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