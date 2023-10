Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị tố nợ nần chưa trả, thực hư thế nào?

Một số bình luận của chị Thùy Trang và cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip đòi nợ ghi lại cuộc đối thoại căng thẳng giữa một người đẹp showbiz và chủ nợ. Nhân vật trong clip được cho là Nguyễn Thúc Thùy Tiêm, từng đoạt giải Á khôi Nam Bộ 2017, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải phụ "Người đẹp Nhân ái" tại cuộc thi này.

Phía còn lại, nhân vật nam là một người đàn ông lạ mặt. Trong khi nhân vật nữ được xác định là Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo. Đi kèm với clip đang được lan truyền là bản giấy ghi nợ viết rõ thỏa thuận vay mượn giữa hai bên. Theo đó, bên A "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" vay của bên B 1,5 tỷ đồng với mục đích là đầu tư và đào tạo đi thi Hoa khôi Nam Bộ.

Giấy vay nợ bị đồn là của Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Thỏa thuận được ký kết giữa hai bên vào ngày 22/7/2017, có ghi rõ: "Cho phép Bên A mượn số tiền nêu tại điều 1 của giấy xác nhận nợ nhưng không tính lãi suất trong thời hạn 1 năm". Cuối biên bản là họ tên và chữ ký của cả hai phía. Riêng bên A - được cho là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên - có dấu vân tay xác nhận.

Theo Người Lao Động, Thùy Tiên từng khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỉ đồng nào từ bà Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng (đã được phía công an xác nhận là của Thùy Tiên-PV), cô chia sẻ đã gửi toàn bộ lý do phía sau lên cơ quan công an, khi có điều tra cụ thể, cô sẽ tiếp tục thông cáo đến báo chí và dư luận.

Luật sư đại diện của Thùy Tiên cho biết thời điểm đó bà Đặng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ Thùy Tiên liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ, người đẹp này chỉ mới mười chín đôi mươi nên còn non nớt, "bút sa gà chết" mới dẫn đến sự việc này. Thùy Tiên cho biết tất cả những lời mà bà Thùy Trang nói đều là hứa hẹn, không hề thực hiện, hỗ trợ điều gì.

Luật sư của Thùy Tiên cũng cho biết thêm Thùy Tiên sẽ kí vào một đơn tố cáo và gửi lên công an TP HCM để nhờ can thiệp. Phía Thùy Tiên đặt nghi vấn rằng đây có thể là một đường dây lừa đảo, lợi dụng những cô gái nhẹ dạ, cả tin lúc mới bước vào showbiz, tham gia các cuộc thi nhan sắc sau này thành công quay lại đòi tiền.

Hiện tại sự việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều bình luận từ khán giả hâm mộ nhan sắc Việt.