Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị tố nợ nần chưa trả, thực hư thế nào?

Hậu trường 13/08/2021 11:41

Một thí sinh chuẩn bị thi hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị chị của một Hoa hậu tố nợ nần chưa trả. Thực hư thế nào?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được bà Kim Dung (bà trùm Hoa hậu) điểm mặt đặt tên chuẩn bị lên đường chinh chiến Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Mọi thứ đang yên đang lành thì bỗng lùm xùm cô bị tố nợ nần năm xưa bị khơi lại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. 

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Trước khi được điểm mặt chinh chiến ở Miss Grand, Thùy Tiên từng chinh qua Miss International nhưng ra về 'tay trắng' - Ảnh: Internet

Khi nghe thông tin Thùy Tiên sẽ đi thi quốc tế, chị Đặng Thùy Trang - chính là chị gái của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã lên tiếng ẩn ý trên trang cá nhân: "Nợ thì không trả, thích thi thì chị để cho em thi. Hứa là cho em một giải giật nợ chuẩn kiểu lưu manh theo phong cách Thái nhé".

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Bài đăng ẩn ý của chị Thùy Trang - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bình luận, Thùy Trang cũng cho hay rằng cô không nhắc đến nợ cũ không có nghĩa là sẽ quên và đến nay người kia vẫn chưa trả. Ngoài ra cô còn bình luận thêm rằng  trong trường hợp đối phương không trả, chị quyết không để yên, thậm chí làm cho "đẹp mặt" với quốc tế.

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Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị tố nợ nần chưa trả, thực hư thế nào? - Ảnh 4Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị tố nợ nần chưa trả, thực hư thế nào? - Ảnh 5

Một số bình luận của chị Thùy Trang và cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip đòi nợ ghi lại cuộc đối thoại căng thẳng giữa một người đẹp showbiz và chủ nợ. Nhân vật trong clip được cho là Nguyễn Thúc Thùy Tiêm, từng đoạt giải Á khôi Nam Bộ 2017, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải phụ "Người đẹp Nhân ái" tại cuộc thi này. 

Phía còn lại, nhân vật nam là một người đàn ông lạ mặt. Trong khi nhân vật nữ được xác định là Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo. Đi kèm với clip đang được lan truyền là bản giấy ghi nợ viết rõ thỏa thuận vay mượn giữa hai bên. Theo đó, bên A "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" vay của bên B 1,5 tỷ đồng với mục đích là đầu tư và đào tạo đi thi Hoa khôi Nam Bộ.

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Thí sinh Hoa hậu Hòa Bình quốc tế thì bị tố nợ nần chưa trả, thực hư thế nào? - Ảnh 7

Giấy vay nợ bị đồn là của Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Thỏa thuận được ký kết giữa hai bên vào ngày 22/7/2017, có ghi rõ: "Cho phép Bên A mượn số tiền nêu tại điều 1 của giấy xác nhận nợ nhưng không tính lãi suất trong thời hạn 1 năm". Cuối biên bản là họ tên và chữ ký của cả hai phía. Riêng bên A - được cho là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên - có dấu vân tay xác nhận. 

Theo Người Lao Động, Thùy Tiên từng khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỉ đồng nào từ bà Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng (đã được phía công an xác nhận là của Thùy Tiên-PV), cô chia sẻ đã gửi toàn bộ lý do phía sau lên cơ quan công an, khi có điều tra cụ thể, cô sẽ tiếp tục thông cáo đến báo chí và dư luận.

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Luật sư đại diện của Thùy Tiên cho biết thời điểm đó bà Đặng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ Thùy Tiên liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ, người đẹp này chỉ mới mười chín đôi mươi nên còn non nớt, "bút sa gà chết" mới dẫn đến sự việc này. Thùy Tiên cho biết tất cả những lời mà bà Thùy Trang nói đều là hứa hẹn, không hề thực hiện, hỗ trợ điều gì.  

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Luật sư của Thùy Tiên cũng cho biết thêm Thùy Tiên sẽ kí vào một đơn tố cáo và gửi lên công an TP HCM để nhờ can thiệp. Phía Thùy Tiên đặt nghi vấn rằng đây có thể là một đường dây lừa đảo, lợi dụng những cô gái nhẹ dạ, cả tin lúc mới bước vào showbiz, tham gia các cuộc thi nhan sắc sau này thành công quay lại đòi tiền.

Hiện tại sự việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều bình luận từ khán giả hâm mộ nhan sắc Việt.

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Từ khóa:   Hoa hậu Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

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