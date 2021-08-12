Cụ thể, ca sĩ Tình Cuồng Say đã chia sẻ loạt ảnh trong lễ tang của Việt Quang để nói lời tiễn biệt. Theo Phát Luật và Bạn Đọc, thông tin được Nguyên Vũ tiết lộ, ca sĩ Việt Quang được khâm liệm tại nhà riêng sau đó đưa đi hoả táng ở Củ Chi. Khung cảnh tang lễ của Việt Quang đìu hiu và vắng vẻ khiến fan càng thêm xót xa.

Ca sĩ Việt Quang đã vĩnh viễn ra đi sau thời gian chống chọi lại với bệnh viêm phổi. Nhiều khán giả và nghệ sĩ cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc trên MXH. Trong đó, Lâm Khánh Chi đã có động thái trên trang cá nhân dành cho đồng nghiệp của mình.

Khung cảnh trong đám tang của Việt Quang - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi đã thốt lên trên trang cá nhân: "Vô cùng thương xót anh Việt Quang. Cõi nhân gian chỉ là cõi tạm, chúng ta chỉ là du khách đến dừng chân... Tình ơi xin ngũ yên".

Lâm Khánh Chi xót xa trên trang cá nhân khi đồng nghiệp ra đi bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả cũng đã chia buồn dưới bài đăng của nữ ca sĩ chuyển giới dành cho Việt Quang: "Mong anh ra đi thanh thản", "Mãi nhớ giọng hát của anh", "Ra đi bình yên anh nhé"...

Fan vô cùng bàng hoàng khi nghe tin Việt Quang qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ca sĩ Việt Quang từng nhập viện vì viêm phổi tuy nhiên lúc đó bệnh tình của anh không quá nặng. Thế nhưng điều buồn nhất đã xảy ra. Theo Thanh Niên, nam ca sĩ mất trong vòng tay người thân tại nhà. Được biết Việt Quang xuất viện được một tháng sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Theo người thân chia sẻ nam va sĩ đã có những chuyển biến tích cực, song những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

Những hình ảnh cuối đời của cố ca sĩ trên sân khấu khiến fan chạnh lòng - Ảnh: Internet

Việt Quang sinh năm 1977, anh từng là ngôi sao đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng tên tuổi ở sân khấu âm nhạc trong nước đầu những năm 2000, với chất giọng nam cao bên cạnh phong cách năng động, trẻ trung. Nổi bật nhất là ca khúc "Tình Ơi", Series album: "Vẫn Mãi Yêu Em". Bên cạnh đó còn có những ca khúc khác như "Về Đây", "Tình Phiêu Lãng", "Cafe Buồn", "Thời Sinh Viên"...