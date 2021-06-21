Nam diễn viên đeo bao tay y tế, vỗ vào tai, kéo lưỡi diễn viên đóng vai bệnh nhân. Không những thế, anh còn không quên lồng ghép những câu thoại đầy châm biếm và thâm thúy.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến việc ông Võ Hoàng Yên có khả năng chữa câm điếc khiến nhiều người xôn xao. Đáng chú ý, trong các clip lan truyền trên MXH, vị "lương y" này lại chữa bằng các phương pháp như rút lưỡi, đập vào vai, cổ.

Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm cho nhiều người bằng phương pháp này - Ảnh: Internet

Giữa lúc CĐM đang hoài nghi và xôn xao về khả năng của vị "thần y" này, diễn viên hài đất Bắc Vượng Râu bất ngờ đăng tải 1 đoạn tiểu phẩm với tựa đề "THẦY ĐƯỢC BỀ TRÊN PHÁI XUỐNG CHỮA BỆNH". Trong đó, Vượng Râu đóng vai "thần y" đang chữa bệnh câm điếc cho 1 người đàn ông. Nam diễn viên đeo bao tay y tế, vỗ vào tai, kéo lưỡi diễn viên đóng vai bệnh nhân. Không những thế, anh còn không quên lồng ghép những câu thoại đầy châm biếm và thâm thúy. Cụ thể, trong trích đoạn, khi chữa xong bệnh, Vượng Râu còn nói mẫu để bệnh nhân nói theo. Khi nam danh hài nói "a" thì bệnh nhân này nói "b", khi nói "lô" thì người bệnh này nói "đề".

Nhân vật của Vượng Râu còn tỉ mỉ giải thích: “Không phải nói được mà hơn cả bình thường, nói ‘a’ thì cậu ta biết nói ‘b’, tức là dây thần kinh nói phát triển đến cả trí óc, nảy số rất là nhanh”.

Được biết đây là một clip cắt ra từ chương trình "Cười cái sự đời" do chính nghệ sĩ Vượng Râu sản xuất và đăng tải lên kênh Youtube cá nhân.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải trên Facebook, nhiều người đã không khỏi thích thú cho rằng Vượng Râu vào vai rất chuẩn. Không những thế những câu thoại mang tính chất châm biếm của nam danh hài lại tạo ra tiếng cười cho người xem.

CĐM chia sẻ 'cười đau ruột' khi xem Vượng Râu diễn - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đoạn clip của nam nghệ sĩ chỉ thực hiện với mục đích tạo tiếng cười cho khán giả nhưng cũng khiến nhiều người liên tưởng đến nhiều vấn đề và nhân vật đang nổi cộm trong thời gian gần đây. Một cộng đồng mạng cho hay: "Thầy Vượng vở này hot đấy. Nhưng thầy nói chậm nữa là ok...".

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