Xôn xao bài viết Hồ Việt Trung từng khen lấy khen để ông Võ Hoàng Yên là 'thần y tái thế'

Sau loạt cáo buộc về khả năng chữa bệnh và lừa đảo tiền từ thiện, ông Võ Hoàng Yên "im hơi lặng tiếng" suốt 1 thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ Việt lại bất ngờ bị réo tên khi liên tục bị soi ra ảnh chụp cùng "lương y" với lời lẽ bị nghi "PR trá hình".

Trong suốt hơn 3 tháng trở lại đây, vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị kiện vì lừa đảo tiền từ thiện và chữa bệnh không khoa học đã khiến MXH dậy sóng. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vụ việc. Bên cạnh đó, không ít những nghệ sĩ có tiếng của giới showbiz đã bị "lôi" vào "vòng xoáy" ồn ào này.

Sau màn "khai quật" hình ảnh ca sĩ Phan Đình Tùng và Nhật Kim Anh đến khám bệnh chỗ ông Võ Hoàng Yên, CĐM lại tiếp tục "trổ tài" "đào bới quá khứ" và bất ngờ tìm được hình ảnh nam ca sĩ Hồ Việt Trung cũng có "chút đỉnh" dính líu đến vị "thần y" này.

Phan Đình Tùng đăng ảnh chụp cùng 'lương y' hồi 2017 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào năm 2016, Nhật Kim Anh cũng đưa mẹ đến đây chữa bệnh xương khớp - Ảnh chụp màn hình

Hồ Việt Trung cũng 'không kém cạnh' khi lộ ảnh tươi cười cùng Võ Hoàng Yên - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng vào ngày 14/2/2017, hình ảnh được cho là tài khoản của nam ca sĩ viết: "Thầy đúng là thần y tái thế. Con cảm ơn thầy Võ Hoàng Yên rất nhiều".

Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn, tài khoản mang tên Hồ Việt Trung khẳng định Võ Hoàng Yên đúng là "thần y tái thế". Điều này đã khiến nhiều người nghi hoặc giọng ca Nô lệ tình yêu đã có hành động ngầm PR cho Võ Hoàng Yên thông qua từ ngữ tâng bốc "lên tận mây xanh".

Cũng trong ngày 14/2/2017, nam ca sĩ cho biết được sự giới thiệu của Phan Đình Tùng nên đã tìm đến "lương y" lúc 3h sáng để chữa bệnh.

Hồ Việt Trung 'check in' tại chùa - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại phía nam ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi và động thái nào liên quan đến hình ảnh được CĐM "đào" lại này.

Nghệ sĩ Việt đầu tiên chịu ra mặt lên tiếng về 'tài' chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên Giữa lúc cả MXH đang ồn ào, xôn xao về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, 1 nữ nghệ sĩ bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ với vị "lương y" và tiết lộ từng đưa mẹ ruột đến đây thăm khám.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-bai-viet-ho-viet-trung-tung-khen-lay-khen-de-ong-vo-hoang-yen-la-than-y-tai-the-409274.html