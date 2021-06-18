Tối hôm 16/6, CĐM được 1 phen dậy sóng khi hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi chữa bệnh chỗ ông Võ Hoàng Yên lan truyền trên MXH. Sốc hơn, khi trong bài đăng vào năm 2016, nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi "tài năng chữa bệnh lạ" của ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ rằng Nhật Kim Anh từng tiếp tay quảng cáo trá hình cho "lương y". Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, nữ diễn viên thừa nhận về việc từng đưa mẹ ruột đến để chữa bệnh xương khớp vì chân mẹ cô có dấu hiệu bị thoái hóa khiến bà không đi được. Nữ diễn viên và gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi cho mẹ mà vẫn không khỏi. Khi được một người giới thiệu về ông Võ Hoàng Yên, cô đã đăng ký đưa mẹ đến khám với hy vọng sức khỏe của mẹ hồi phục.

Hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi khám hồi 2016 - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ VietNamNet, nữ diễn viên chia sẻ: "Do ngày xưa mới sinh con là mẹ đã lội ruộng nhiều quá, mẹ còn bị nổi mạch máu đen chi chít ở chân, được hàng xóm láng giềng chỉ cho đi hết thầy nọ, thầy kia, mẹ cũng đi, nhưng mãi không khỏi. Sau này một fan của tôi giới thiệu cho ông Võ Hoàng Yên, nói là rất nổi tiếng. Chúng tôi mừng quá liền đăng ký đưa mẹ đi khám, hi vọng mẹ sẽ không phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày nữa".