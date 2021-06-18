Nghệ sĩ Việt đầu tiên chịu ra mặt lên tiếng về 'tài' chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên

Hậu trường 18/06/2021 07:17

Giữa lúc cả MXH đang ồn ào, xôn xao về khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, 1 nữ nghệ sĩ bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ với vị "lương y" và tiết lộ từng đưa mẹ ruột đến đây thăm khám.

Tối hôm 16/6, CĐM được 1 phen dậy sóng khi hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi chữa bệnh chỗ ông Võ Hoàng Yên lan truyền trên MXH. Sốc hơn, khi trong bài đăng vào năm 2016, nữ diễn viên đã hết lời khen ngợi "tài năng chữa bệnh lạ" của ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ rằng Nhật Kim Anh từng tiếp tay quảng cáo trá hình cho "lương y". Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, nữ diễn viên thừa nhận về việc từng đưa mẹ ruột đến để chữa bệnh xương khớp vì chân mẹ cô có dấu hiệu bị thoái hóa khiến bà không đi được. Nữ diễn viên và gia đình đã đi chạy chữa khắp nơi cho mẹ mà vẫn không khỏi. Khi được một người giới thiệu về ông Võ Hoàng Yên, cô đã đăng ký đưa mẹ đến khám với hy vọng sức khỏe của mẹ hồi phục. 

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Hình ảnh Nhật Kim Anh đưa mẹ đi khám hồi 2016 - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ VietNamNet, nữ diễn viên chia sẻ: "Do ngày xưa mới sinh con là mẹ đã lội ruộng nhiều quá, mẹ còn bị nổi mạch máu đen chi chít ở chân, được hàng xóm láng giềng chỉ cho đi hết thầy nọ, thầy kia, mẹ cũng đi, nhưng mãi không khỏi. Sau này một fan của tôi giới thiệu cho ông Võ Hoàng Yên, nói là rất nổi tiếng. Chúng tôi mừng quá liền đăng ký đưa mẹ đi khám, hi vọng mẹ sẽ không phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày nữa".  

Chia sẻ về quá trình đưa mẹ đến gặp ông Võ Hoàng Yên, Nhật Kim Anh cho biết cô và mẹ đã đợi từ sáng đến chiều, sau đó, mẹ cô được ông Yên xoa dầu, nắn khớp xương, đau đến ngất luôn. Khi về thấy đỡ nên Nhật Kim Anh rất mừng, cứ nghĩ mẹ từng đi khắp nơi chữa mà không khỏi, lần này chắc là “được cứu” rồi. Thế nhưng sau một thời gian, chân bà lại đau, nên nữ ca sĩ cùng gia đình phải đưa mẹ đi mổ chân, gắn inox ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. 

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CĐM bày tỏ ý kiến trái chiều bên dưới bài đăng trần tình của nữ diễn viên sinh năm 1985 - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa đăng bài xin lỗi, hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng Nhật Kim Anh quá chậm trễ trong việc lên tiếng trong khi suốt hơn 3 tháng từ khi vụ kiện tụng về ông Yên nổ ra, nữ diễn viên lại im lặng. Bên cạnh đó, nhiều người còn chỉ trích vì cho rằng nghệ sĩ cứ đợi công chúng "khui" ra thì mới chịu đính chính. Thậm chí 1 số cư dân mạng còn khẳng định nữ diễn viên chưa rõ ràng minh bạch khi nói về kết quả bệnh của mẹ. Dù vậy, vẫn có nhiều khán giả đồng cảm với nữ diễn viên vì trong hoàn cảnh người thân đau ốm, khó để xác minh sự thật. Hơn nữa, sau khi phát hiện lỗi lầm, Nhật Kim Anh đã đính chính và xin lỗi thì không nên tạo sức ép, dồn nghệ sĩ vào đường cùng. 

Hiện tại, việc nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa từng đưa mẹ đến gặp ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. 

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Ngay sau khi nữ nghệ sĩ này lên tiếng về mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, CĐM đã ngay lập tức dậy sóng. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh bài đăng công khai xin lỗi của nữ diễn viên.

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