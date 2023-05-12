Thanh Thức và nữ chính 'Lật mặt 6' hé lộ hậu trường bộ ảnh 'tình bể bình', dân tình xôn xao vì 1 điều thú vị!

Thời gian gần đây, bộ phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải đang tạo nên "cơn sốt" tại các phòng vé Việt. Cùng với sức hút lớn của phim, dàn diễn viên chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong đó phải kể đến cặp đôi Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc , cả hai liên tục được khán giả "đẩy thuyền" với nhau.

Gần đây, những khoảnh khắc thân mật của Diệp Bảo Ngọc - Thanh Thức liên tục được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Tin đồn cả hai "phim giả tình thật" dấy lên khi Thanh Thức có hành động ôm eo, còn bồng bế cực thân mật với Diệp Bảo Ngọc trong những chuyến giao lưu đoàn phim cùng người hâm mộ.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hé lộ hậu trường buổi chụp ảnh của Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức. Cặp đôi diện trang phục "ton sur ton", nữ diễn viên chọn chiếc váy đen khoe phần vai trần gợi cảm cùng đôi chân dài mướt mắt, còn Thanh Thức diện áo thun quần đen đơn giản.



Hậu trường chụp ảnh "tình bể bình của Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc

Trong đoạn clip, dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi, Thanh Thức và Diệp Bảo Ngọc liên tục trò chuyện, cười đùa. Đáng chú ý, Thanh Thức cũng không ngần ngại ôm eo nữ chính Lật mặt 6 khiến dân tình "đứng ngồi, không yên". Bên cạnh đó, ánh mắt của nam diễn viên cũng chính là điều khiến dân tình chú ý và bàn tán xôn xao. Theo đó, Thanh Thức liên tục có ánh mắt ngại ngùng, nhiều người cho rằng ánh mắt của anh đầy si tình nhìn Bảo Ngọc. Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục để lại lời khen ngợi độ đẹp đôi của cả hai.

Trước nghi vấn hẹn hò Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc mới đây đã có chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của cả hai. Theo đó, nữ diễn viên khẳng định cả hai chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết. Hơn nữa, Thanh Thức đã có bạn gái lâu năm, anh quan tâm chăm sóc cho mọi người chứ không riêng gì cô.

Diệp Bảo Ngọc cho biết cả hai chỉ là bạn bè

"Ngọc và anh Thanh Thức đã quay chung nhiều phim với nhau rồi, cũng là vợ chồng 4 - 5 phim rồi chứ không phải chỉ vừa mới phim này. Ngọc còn nói vui với anh Thức rằng: 'Ủa mình đã làm vợ chồng với nhau rất nhiều phim rồi, mà sao đến phim này mới 'đẩy thuyền' vậy?'. Với Ngọc, anh Thanh Thức là người rất dễ gần, hiền lành và Ngọc cũng rất quý anh. Anh Thức hay chăm sóc mọi người, không riêng gì Ngọc đâu", Diệp Bảo Ngọc cho biết.

Được biết, Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi kết hôn, 22 tuổi ly hôn và làm mẹ đơn thân. Nhìn lại quá khứ, Diệp Bảo Ngọc cho rằng đó là thời gian sóng gió nhất với cô. Nhưng cô thừa nhận chính sóng gió đó giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ở tuổi 30, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân. Cả hai đã gắn bó 6 năm nhưng chưa tính đến chuyện đám cưới.