Thân Thúy Hà 'đứng hình' khi con trai 8 tuổi hỏi 'bao cao su là gì vậy mẹ?'

"Tui mất vài chục giây ú ớ không biết nên trả lời thế nào, rồi cũng quyết định nói cho con hiểu theo cách của trẻ con", diễn viên Thân Thúy Hà viết.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà vừa đăng tải dòng chia sẻ về chuyện nuôi dạy con. Theo đó, bà mẹ đơn thân vô cùng bối rối khi con trai 8 tuổi bất ngờ hỏi những chuyện nhạy cảm có liên quan đến giới tính.

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thân Thúy Hà một mình nuôi dạy con trai Duy Anh khôn lớn - Ảnh: FB

"Đang xem tivi thì ông con quay hỏi bao cao su là gì vậy mẹ?

Tui mất vài chục giây ú ớ không biết nên trả lời thế nào, rồi cũng quyết định nói cho con hiểu theo cách của trẻ con, là dành cho người đàn ông sử dụng trong trường hợp họ và vợ hoặc bạn gái chưa muốn có con, và bảo vệ an toàn cho người đàn ông tránh bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, con lớn chút nữa học sẽ hiểu nhiều và sâu hơn về vấn đề này nữa, mẹ nói qua vậy con hiểu được không?

Ổng cười cười nói con hiểu rồi mẹ. Tui cũng muốn biết ổng hiểu cỡ nào ta. Tui cũng không biết mình trả lời con vậy là đã đúng cách chưa? Con đã lớn rồi, mẹ bắt đầu phải trả lời nhiều câu hóc búa lắm đây", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Bé Duy Anh ra dáng anh cả, biết chăm em khi mẹ bận hay vắng nhà - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người tỏ ý đồng tình với cách dạy con của nữ diễn viên, không né tránh mà thẳng thắn giải thích với trẻ những điều nhạy cảm theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Cư dân mạng cũng hài hước khuyên Thân Thúy Hà nên chuẩn bị tâm lý vì tuổi này trẻ còn nhiều câu hỏi "hóc búa" khác.

Thân Thúy Hà có cuộc sống bình yên bên hai con - Ảnh: FB

Thân Thúy Hà lên xe hoa vào năm 2009 và ly hôn sau đó 2 năm. Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai Duy Anh khôn lớn, đầu năm 2019 cô bất ngờ thông báo đã sinh con gái tại Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bố của con gái mới chào đời.

Làm việc cật lực nuôi 2 con, Thân Thúy Hà gây xót xa khi tự nhủ: 'Đời bắt em phải mạnh mẽ' Dòng tâm sự mới đây của diễn viên Thân Thúy Hà khiến nhiều chị em đồng cảm. Bà mẹ đơn thân tự nhủ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-thuy-ha-dung-hinh-khi-con-trai-8-tuoi-hoi-bao-cao-su-la-gi-vay-me-341815.html