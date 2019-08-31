Làm việc cật lực nuôi 2 con, Thân Thúy Hà gây xót xa khi tự nhủ: 'Đời bắt em phải mạnh mẽ'

Hậu trường 31/08/2019 13:52

Dòng tâm sự mới đây của diễn viên Thân Thúy Hà khiến nhiều chị em đồng cảm. Bà mẹ đơn thân tự nhủ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình.

Nổi tiếng là một phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và độc lập cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng đến hiện tại, diễn viên Thân Thúy Hà vẫn đi về lẻ bóng. Nhiều người cho rằng, chính cá tính này đã khiến nữ diễn viên cô đơn, sự mạnh mẽ quyết đoán khiến phái mạnh e dè khi đối mặt với cô.

Mới đây, mỹ nhân phim Nếu còn có ngày mai gây chú ý khi trút nỗi lòng mình trên trang Facebook cá nhân. Thân Thúy Hà tâm sự, dù không muốn mạnh mẽ nhưng cuộc đời đẩy đưa khiến cô không được yếu đuối để bảo vệ mình và gia đình.

dien vien than thuy ha 1
Ở tuổi 41, Thân Thúy Hà là bà mẹ đơn thân xinh đẹp và thành công - Ảnh: FB

Cô viết: "Người ta nói là phụ nữ đừng quá mạnh mẽ, người khổ nhất vẫn là mình... tui hôm nay như vầy thấy bớt mạnh mẽ chưa? Sao vẫn không thấy ai cho tựa vào, vẫn 1 mình chống chọi với bão giông, cũng chẳng ai bảo vệ cho đời mình, vậy thì thôi bánh bèo chi nữa… tự đứng lên hiên ngang bước ra đời, bảo vệ mình, bảo vệ cho người thân, tiếp tục đóng vai ác, làm con nhím xù lông, chứ vai hiền dễ bị bắt nạt và thiệt thòi… Cái này là đời bắt em phải mạnh mẽ, ngoài ý muốn của em".

dien vien than thuy ha 2
Dù bận rộn nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian bên cạnh hai con nhiều nhất có thể - Ảnh: FB

Xinh đẹp, tài năng và thành công trên con đường sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của diễn viên Thân Thúy Hà lại quá truân chuyên. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Lo kinh tế chính của gia đình nên cô phải làm việc cật lực, thậm chí chấp nhận đi quay tỉnh nhiều ngày dù con gái chỉ được vài tháng tuổi.

dien vien than thuy ha 3
Làm việc bất kể ngày đêm, cô từng tâm sự con gái mới sinh quên cả mặt mẹ - Ảnh: FB

Sau khi thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên, Thân Thúy Hà từng chia sẻ, cô vẫn tin vào tình yêu nhưng hôn nhân thì không. Nếu gặp được người đàn ông phù hợp, cô sẽ sống chung nhưng không muốn tái hôn. Có lẽ vì điều này mà đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa công khai danh tính bố con gái mới sinh, dù bị dân mạng nhiều lần gặng hỏi.

Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà xúc động viết về con trai trong ngày đưa con đi khai giảng

Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà xúc động viết về con trai trong ngày đưa con đi khai giảng

Diễn viên Thân Thúy Hà vui mừng khi con trai đầu lòng - bé Duy Anh ngày càng trưởng thành, biết tự sắp xếp đồ đạc trước khi đến trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026