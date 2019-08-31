Làm việc cật lực nuôi 2 con, Thân Thúy Hà gây xót xa khi tự nhủ: 'Đời bắt em phải mạnh mẽ'

Dòng tâm sự mới đây của diễn viên Thân Thúy Hà khiến nhiều chị em đồng cảm. Bà mẹ đơn thân tự nhủ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người thân của mình.

Nổi tiếng là một phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ và độc lập cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng đến hiện tại, diễn viên Thân Thúy Hà vẫn đi về lẻ bóng. Nhiều người cho rằng, chính cá tính này đã khiến nữ diễn viên cô đơn, sự mạnh mẽ quyết đoán khiến phái mạnh e dè khi đối mặt với cô. Mới đây, mỹ nhân phim Nếu còn có ngày mai gây chú ý khi trút nỗi lòng mình trên trang Facebook cá nhân. Thân Thúy Hà tâm sự, dù không muốn mạnh mẽ nhưng cuộc đời đẩy đưa khiến cô không được yếu đuối để bảo vệ mình và gia đình.

Ở tuổi 41, Thân Thúy Hà là bà mẹ đơn thân xinh đẹp và thành công - Ảnh: FB Cô viết: "Người ta nói là phụ nữ đừng quá mạnh mẽ, người khổ nhất vẫn là mình... tui hôm nay như vầy thấy bớt mạnh mẽ chưa? Sao vẫn không thấy ai cho tựa vào, vẫn 1 mình chống chọi với bão giông, cũng chẳng ai bảo vệ cho đời mình, vậy thì thôi bánh bèo chi nữa… tự đứng lên hiên ngang bước ra đời, bảo vệ mình, bảo vệ cho người thân, tiếp tục đóng vai ác, làm con nhím xù lông, chứ vai hiền dễ bị bắt nạt và thiệt thòi… Cái này là đời bắt em phải mạnh mẽ, ngoài ý muốn của em". Dù bận rộn nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian bên cạnh hai con nhiều nhất có thể - Ảnh: FB Xinh đẹp, tài năng và thành công trên con đường sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của diễn viên Thân Thúy Hà lại quá truân chuyên. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Lo kinh tế chính của gia đình nên cô phải làm việc cật lực, thậm chí chấp nhận đi quay tỉnh nhiều ngày dù con gái chỉ được vài tháng tuổi.

Làm việc bất kể ngày đêm, cô từng tâm sự con gái mới sinh quên cả mặt mẹ - Ảnh: FB Sau khi thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên, Thân Thúy Hà từng chia sẻ, cô vẫn tin vào tình yêu nhưng hôn nhân thì không. Nếu gặp được người đàn ông phù hợp, cô sẽ sống chung nhưng không muốn tái hôn. Có lẽ vì điều này mà đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa công khai danh tính bố con gái mới sinh, dù bị dân mạng nhiều lần gặng hỏi.

Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà xúc động viết về con trai trong ngày đưa con đi khai giảng Diễn viên Thân Thúy Hà vui mừng khi con trai đầu lòng - bé Duy Anh ngày càng trưởng thành, biết tự sắp xếp đồ đạc trước khi đến trường.

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