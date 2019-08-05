Mách 'bí kíp' giúp quan hệ vợ chồng hòa hợp, Thanh Thúy hài hước: ‘Chồng mới nhận lương và đem về hết cho tôi’

Hậu trường 05/08/2019 17:43

Diễn viên Thanh Thúy tiết lộ, cô và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh thường thể hiện tình cảm trước mặt hai con để các bé thấy được tình yêu ba mẹ dành cho nhau.

Thanh Thúy - Đức Thịnh được nhiều người ngưỡng mộ vì là một trong những cặp đôi sở hữu gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Sau nhiều biến cố, tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ đang ngày càng viên mãn.

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy vừa đăng tải bài viết chia sẻ "bí kíp" giúp hôn nhân ngày càng bền vững, các con khỏe mạnh, vui vẻ.

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Nữ diễn viên khoe ảnh vợ chồng thời còn son rỗi khi tâm sự về chuyện hôn nhân gia đình - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Một nhà giáo dục nổi tiếng của Nhật Bản từng nói: 'Quan hệ vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình đầm ấm vui vẻ là tài sản quý giá nhất cha mẹ dành cho con cái, đó là loại tài sản không thể đo lường được bằng tiền'.

Các kỹ năng giao tiếp xã hội, quan hệ xã hội trong tương lai của trẻ phần lớn phụ thuộc vào sự hòa thuận của cha mẹ trong cuộc sống. Cũng vì cha mẹ là người gần gũi nhất với con cái nên sự hòa hợp giữa cha mẹ có sức mạnh ảnh hưởng đến con cái một cách âm thầm, lặng lẽ mà sâu sắc.

Tình yêu của cha mẹ dành cho nhau là 'nguồn dinh dưỡng' tốt nhất cho con cái, chúng sẽ được phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trong không khí gia đình ngập tràn tình yêu thương".

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Luôn thể hiện sự yêu thương với nhau là cách vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh giữ lửa hôn nhân - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, bà mẹ hai con không ngần ngại cho biết, cô và ông xã thường thể hiện tình cảm yêu thương trước mặt các con. Thanh Thúy cho rằng điều này sẽ giúp các bé cảm nhận được thế nào là sự yêu thương và học cách đáp lại.

"Vợ chồng tôi thường thể hiện tình cảm trước mặt con cái, thường dành cho nhau những câu nói trìu mến, những chiếc ôm đằm thắm, những nụ hôn nhẹ nhàng.

Tóm lại: Cha mẹ biết cách thể hiện tình yêu sẽ giúp con cái họ biết cách yêu và biết đáp lại tình yêu, để tương lai sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như mong muốn", Thanh Thúy tiết lộ.

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Sau sinh, cô đang hạn chế làm việc, dành thời gian chăm sóc hai con - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn hài hước nhấn mạnh một điều quan trọng giúp quan hệ vợ chồng luôn hòa thuận, lâu bền: "Chồng tôi cũng mới nhận lương và đem về hết cho tôi".

Dòng chia sẻ của diễn viên Thanh Thúy nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. Mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên bên người chồng tài năng và hai con trai kháu khỉnh.

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Diễn viên Thanh Thúy thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và cư dân mạng khi đăng đàn đòi nợ ông xã Đức Thịnh 5 triệu đồng.

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Từ khóa:   Thanh Thúy Thanh Thúy - Đức Thịnh

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