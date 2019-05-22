Đang yên ấm, Thanh Thúy gào thét tố Đức Thịnh 'quỵt tiền', đòi thẳng mặt vẫn không trả

Hậu trường 22/05/2019 17:04

Diễn viên Thanh Thúy thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và cư dân mạng khi đăng đàn đòi nợ ông xã Đức Thịnh 5 triệu đồng.

Ít ngày trước, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã dành những lời nói vô cùng ngọt ngào gửi đến bà xã nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Thế nhưng êm đềm chưa bao lâu, anh đã bị vợ công khai đòi nợ trên mạng xã hội. Cụ thể mới đây, diễn viên Thanh Thúy vừa đăng tải bức tâm thư dài, "gào thét" gọi tên chồng với mục đích đòi nợ.

Thanh Thúy kể: "Mặc dù kỷ niệm ngày cưới qua hai ngày rồi nhưng vẫn còn cảm xúc các mẹ ạ, em xin phép tiếp diễn drama của vợ chồng em!

Số là tối qua, chồng em có cho em tiền để mua quà nhân dịp kỷ niệm này, em hí hửng đi shopping suốt 2 tiếng, tổng thiệt hại là 8 triệu, mà chồng em cho 3 triệu.

Chuyện lẽ ra không có gì để nói nếu em đưa cái bill mà ổng chịu nhả ra 5 triệu còn lại, là em đăng 5 cái tin khen ổng 5 ngày luôn rồi. Ai dè ổng làm thinh luôn các mợ ợ".

Đang yên ấm, Thanh Thúy gào thét tố Đức Thịnh 'quỵt tiền', đòi thẳng mặt vẫn không trả - Ảnh 1
Thanh Thúy đòi nợ chồng thẳng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, nữ diễn viên "kể công" sau hơn 10 năm làm vợ làm mẹ, cùng trải qua giông tố cuộc đời. Nhưng mục đích cuối cùng của bà mẹ hai con vẫn là muốn có sự đồng cảm từ các chị em: "Các cột mốc trong cuộc đời của lão, em đều kề bên, cùng lão xây dựng cơ nghiệp. Giờ lão thành đạt, nếu cho em 100 triệu mua quà kỷ niệm ngày cưới vẫn còn lời chán, đúng hông các chị em?".

Đang yên ấm, Thanh Thúy gào thét tố Đức Thịnh 'quỵt tiền', đòi thẳng mặt vẫn không trả - Ảnh 2
Ảnh kỷ niệm khi cả hai đang yêu nhau - Ảnh: FBNV
Đang yên ấm, Thanh Thúy gào thét tố Đức Thịnh 'quỵt tiền', đòi thẳng mặt vẫn không trả - Ảnh 3
Sau 11 năm chung sống, Thanh Thúy 'tố' ông xã thiếu nợ không trả - Ảnh: FBNV

Tiếp tục đánh vào tâm lý, Thanh Thúy hết lời ngợi khen Đức Thịnh là một ông chồng mẫu mực, với nhiều tính tốt: "Anh luôn đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại 1 ít để xài thôi. Anh rất hiền lành. Anh rất đàng hoàng với phụ nữ. Anh rất chăm chỉ làm việc. Anh yêu vợ con. Anh không gia trưởng. Anh không hút thuốc, uống rượu. Anh không... vân vân và vân vân. Vậy tại sao anh không đưa em 5 triệu còn thiếu?".

Làm hết mọi cách vẫn không đạt được mục đích, Thanh Thúy gào thét: "Anh còn muốn làm chồng em không? Hả? Lão Thịnh kia! 5 triệu nữa có đưa không?".

Đang yên ấm, Thanh Thúy gào thét tố Đức Thịnh 'quỵt tiền', đòi thẳng mặt vẫn không trả - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của Thanh Thúy - Đức Thịnh sau 11 năm vun vén - Ảnh: FBNV

Những chia sẻ hài hước của Thanh Thúy về cuộc sống vợ chồng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. 

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