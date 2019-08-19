Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà xúc động viết về con trai trong ngày đưa con đi khai giảng

Diễn viên Thân Thúy Hà vui mừng khi con trai đầu lòng - bé Duy Anh ngày càng trưởng thành, biết tự sắp xếp đồ đạc trước khi đến trường.

Làm mẹ đơn thân nên sinh con gái chưa bao lâu, diễn viên Thân Thúy Hà đã trở lại làm việc. Cô từng thừa nhận bận rộn công việc đến mức con gái mới sinh quên cả mẹ. Bởi vậy ngay khi hết lịch quay, bà mẹ đơn thân luôn tranh thủ thời gian gần gũi, chăm sóc các con. Những dịp đặc biệt của các con, nữ diễn viên cũng cố gắng sắp xếp có mặt. Diễn viên Thân Thúy Hà vẫn giữ bí mật về danh tính bố con gái vừa chào đời - Ảnh: FB Trong ngày đầu con trai Duy Anh bước vào năm học mới, Thân Thúy Hà tranh thủ đưa quý tử đến trường. Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân viết dòng tâm sự xúc động trong ngày đặc biệt của con trai cưng. Nữ diễn viên vui mừng khi thấy con trưởng thành, chững chạc hơn sau khi lên chức anh hai.

Cô viết: “Sáng nay đưa anh 2 đi khai giảng, nhìn anh ấy nôn nao, thấp thỏm vì được đi học, được gặp bạn bè thấy thương gì đâu. Ảnh cứ ước hoài là nghỉ hè chừng 1 tuần thay vì 2 tháng lâu quá. Hôm nay thấy con đã lớn, chững chạc nhiều, biết chăm sóc làm đẹp cho bản thân, không lè phè như năm rồi, biết diện giày phối với áo cho cùng màu, áo khoác cho ngầu thiệt ngầu mặc dù trời nóng gần chết. Ba lô nặng ơi là nặng cứ giành không cho mẹ xách phụ, mặc dù mẹ nó xách muốn xệ vai, đưa vào lớp mà ảnh cứ đuổi mẹ về hoài vì con đã lớn, tự vô tìm lớp và sắp xếp dụng cụ học vào hộc bàn được”.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà nữ diễn viên chăm em rất giỏi, đặc biệt là khi mẹ đi làm xa nhà - Ảnh: FB Dù vui mừng khi con trai trưởng thành và biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng Thân Thúy Hà cũng có chút hụt hẫng khi bị Duy Anh “cách ly”. Cậu bé không cho mẹ thoải mái cưng nựng, thể hiện tình cảm nhiều vì sợ bạn bè chọc ghẹo. “Nói chung trấn an đủ thứ để mẹ về nhanh nhanh vì ảnh mắc cỡ, ảnh ngại với bạn, sợ nhất là bị tui ôm hôn trước khi về. Vô tới lớp là ảnh cách ly mẹ nó liền, ảnh còn không cho tui đưa đi khai giảng nữa, tui nhất quyết lỳ vẫn cứ đưa… thế là không được nắm tay từ xe vô lớp học. Mà tui khoái cách ảnh lạnh lùng với mẹ giữa đám đông, cách đề phòng vì thân thiết quá sẽ bị mẹ ôm hôn giữa đám đông thì mất mặt quá, lớn rồi mà, mẹ muốn hôn thì hôn con trên xe, ở nhà, đừng có để ai thấy… ờ biết vậy mà thấy đẹp trai quá là mẹ ôm hôn hoài ah. Chúc con học giỏi, ngoan ngoãn và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, thầy cô trong năm học mới này nha con trai”. Thân Thúy Hà được chị em tấm tắc khen ngợi bởi vóc dáng nuột nà dù trải qua 2 lần sinh đẻ - Ảnh: FB Dưới bài viết, mọi người nhanh chóng gửi lời chúc mừng Thân Thúy Hà vì khéo nuôi con. Nhiều người nhận xét bé Duy Anh ngày càng ra dáng anh cả. Cậu bé cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì ngày càng cao lớn, điển trai.

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