Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà xúc động viết về con trai trong ngày đưa con đi khai giảng

Hậu trường 19/08/2019 17:32

Diễn viên Thân Thúy Hà vui mừng khi con trai đầu lòng - bé Duy Anh ngày càng trưởng thành, biết tự sắp xếp đồ đạc trước khi đến trường.

Làm mẹ đơn thân nên sinh con gái chưa bao lâu, diễn viên Thân Thúy Hà đã trở lại làm việc. Cô từng thừa nhận bận rộn công việc đến mức con gái mới sinh quên cả mẹ. Bởi vậy ngay khi hết lịch quay, bà mẹ đơn thân luôn tranh thủ thời gian gần gũi, chăm sóc các con. Những dịp đặc biệt của các con, nữ diễn viên cũng cố gắng sắp xếp có mặt.

dien vien than thuy ha 1
Diễn viên Thân Thúy Hà vẫn giữ bí mật về danh tính bố con gái vừa chào đời - Ảnh: FB

Trong ngày đầu con trai Duy Anh bước vào năm học mới, Thân Thúy Hà tranh thủ đưa quý tử đến trường. Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân viết dòng tâm sự xúc động trong ngày đặc biệt của con trai cưng. Nữ diễn viên vui mừng khi thấy con trưởng thành, chững chạc hơn sau khi lên chức anh hai.

Cô viết: “Sáng nay đưa anh 2 đi khai giảng, nhìn anh ấy nôn nao, thấp thỏm vì được đi học, được gặp bạn bè thấy thương gì đâu. Ảnh cứ ước hoài là nghỉ hè chừng 1 tuần thay vì 2 tháng lâu quá. Hôm nay thấy con đã lớn, chững chạc nhiều, biết chăm sóc làm đẹp cho bản thân, không lè phè như năm rồi, biết diện giày phối với áo cho cùng màu, áo khoác cho ngầu thiệt ngầu mặc dù trời nóng gần chết.

Ba lô nặng ơi là nặng cứ giành không cho mẹ xách phụ, mặc dù mẹ nó xách muốn xệ vai, đưa vào lớp mà ảnh cứ đuổi mẹ về hoài vì con đã lớn, tự vô tìm lớp và sắp xếp dụng cụ học vào hộc bàn được”.

dien vien than thuy ha 2
Dù còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà nữ diễn viên chăm em rất giỏi, đặc biệt là khi mẹ đi làm xa nhà - Ảnh: FB

Dù vui mừng khi con trai trưởng thành và biết chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng Thân Thúy Hà cũng có chút hụt hẫng khi bị Duy Anh “cách ly”. Cậu bé không cho mẹ thoải mái cưng nựng, thể hiện tình cảm nhiều vì sợ bạn bè chọc ghẹo.

“Nói chung trấn an đủ thứ để mẹ về nhanh nhanh vì ảnh mắc cỡ, ảnh ngại với bạn, sợ nhất là bị tui ôm hôn trước khi về. Vô tới lớp là ảnh cách ly mẹ nó liền, ảnh còn không cho tui đưa đi khai giảng nữa, tui nhất quyết lỳ vẫn cứ đưa… thế là không được nắm tay từ xe vô lớp học. Mà tui khoái cách ảnh lạnh lùng với mẹ giữa đám đông, cách đề phòng vì thân thiết quá sẽ bị mẹ ôm hôn giữa đám đông thì mất mặt quá, lớn rồi mà, mẹ muốn hôn thì hôn con trên xe, ở nhà, đừng có để ai thấy… ờ biết vậy mà thấy đẹp trai quá là mẹ ôm hôn hoài ah.

Chúc con học giỏi, ngoan ngoãn và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, thầy cô trong năm học mới này nha con trai”.

dien vien than thuy ha 3
Thân Thúy Hà được chị em tấm tắc khen ngợi bởi vóc dáng nuột nà dù trải qua 2 lần sinh đẻ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người nhanh chóng gửi lời chúc mừng Thân Thúy Hà vì khéo nuôi con. Nhiều người nhận xét bé Duy Anh ngày càng ra dáng anh cả. Cậu bé cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời vì ngày càng cao lớn, điển trai.

Bị chửi rủa, đặt điều, Thân Thúy Hà dằn mặt antifan: ‘Nên xin từ tôi một cuộc hẹn ngồi đối mặt như anh hùng ra trận’

Bị chửi rủa, đặt điều, Thân Thúy Hà dằn mặt antifan: ‘Nên xin từ tôi một cuộc hẹn ngồi đối mặt như anh hùng ra trận’

Mới đây, nữ diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ gây chú ý khi đăng đàn dằn mặt antifan ngay trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 28 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026