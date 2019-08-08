Mới đây, nữ diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ gây chú ý khi đăng đàn dằn mặt antifan ngay trên trang cá nhân.

Kể từ khi sinh con thứ 2, nữ diễn viên Thân Thúy Hà khiến nhiều người tò mò về “người đàn ông bí ẩn” bên cạnh cô. Trước đó, Thân Thúy Hà từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng doanh nhân chỉ sau 2 năm chung sống. Trở thành mẹ đơn thân suốt 8 năm qua, nữ diễn viên một mình nuôi con trai Duy Anh khôn lớn. Nữ diễn viên Thân Thúy Hà làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm qua - Ảnh: Internet Chính vì vậy, Thân Thúy Hà liên tục phải đối diện với cái nhìn dò xét của công chúng khi sinh con thứ hai. Thậm chí, cô còn nhận được những câu hỏi khiếm nhã từ cư dân mạng về danh tính của bố con gái. Liên tục chịu sự phỉ báng của antifan, Thân Thúy Hà đã có màn đáp trả không thể đanh thép hơn trên trang cá nhân.

Bài đăng gây chú ý của Thân Thúy Hà - Ảnh: Internet Cụ thể, Thân Thúy Hà viết: “Nặc danh tạo Facebook giả comment chửi rủa đặt điều chỉ thể hiện mình hèn thôi nhá mấy con ruồi núp lùm ơi, có quen biết gì nhau không? Nên xin từ tôi một cuộc hẹn ngồi đối mặt như anh hùng ra trận nhá”. Bên cạnh đó, cô không quên chia sẻ quan điểm sống của mình đến công chúng: “Sống ở đời chẳng thể làm vừa lòng hết thiên hạ, không thể khiến ai cũng yêu mình, cũng chẳng thể nào ai cũng ghét mình... nên cứ sống là chính mình, sống sao cho đẹp, ra đường ngẩng cao đầu mà đi thế là đủ rồi... cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đều khuyên cô nên bỏ ngoài tai những điều không hay và cứ sống vui khỏe với đời. Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc bên các con - Ảnh: Internet Hiện tại, sau vài tháng sinh con, Thân Thúy Hà đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn ưu tiên dành nhiều thời gian để chăm sóc các con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chui-rua-dat-dieu-than-thuy-ha-dan-mat-antifan-nen-xin-tu-toi-mot-cuoc-hen-ngoi-doi-mat-nhu-anh-hung-ra-tran-333726.html