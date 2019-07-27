Lâu lắm mới diện bikini gợi cảm, mẹ hai con Thân Thúy Hà khiến fan bấn loạn, Tăng Thanh Hà cũng phải kinh ngạc

Hậu trường 27/07/2019 17:28

Sau khi hạ sinh con thứ hai, đây là lần hiếm hoi diễn viên Thân Thúy Hà đăng ảnh diện bikini, khoe vóc dáng thon gọn 'đốt mắt' cộng đồng mạng.

Sau nhiều ngày tất bật quay phim, diễn viên Thân Thúy Hà tranh thủ cùng 2 con đi du lịch nghỉ dưỡng, hâm nóng tình cảm trước khi bắt đầu dự án mới. Suốt chuyến đi, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc ý nghĩa của ba mẹ con để làm kỷ niệm.

Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân phim Nếu còn có ngày mai khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi diện bikini khoe vóc dáng thon gọn bất ngờ. Ở tuổi 41 và vừa sinh con thứ 2 cách đây ít tháng, nhưng vóc dáng của bà mẹ bỉm sữa không hề kém cạnh các chân dài còn son rỗi.

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Diễn viên Thân Thúy Hà 'đốt mắt' người nhìn khi tung ảnh diện bikini khoe thân hình thon gọn trước biển - Ảnh: FBNV
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Sau khi sinh con thứ 2, đây là lần hiếm hoi chân dài này khoe dáng nuột công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Thân hình nóng bỏng nuột nà, thần thái hơn người của bà mẹ đơn thân khiến nhiều chị em trầm trồ. Ngay cả siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Tăng Thanh Hà cũng cũng tấm tắc ngợi khen.

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Vóc dáng quá nuột của bà mẹ hai con khiến Tăng Thành Hà, Xuân Lan phải trầm trồ - Ảnh: FBNV
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Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi sắc vóc của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Xuất thân từ nghề người mẫu, nhưng cái tên Thân Thúy Hà lại được khán giả biết đến nhiều hơn khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô khẳng định khả năng diễn xuất ở những vai diễn phản diện mưu mô độc ác và nham hiểm.

Gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của mỹ nhân sinh năm 1978 lại gặp không ít truân chuyên. Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thân Thúy Hà một mình nuôi con trai khôn lớn. Đầu năm 2019, bà mẹ đơn thân bất ngờ thông báo vừa sinh con gái thứ 2 tại Mỹ. Đến hiện tại, danh tính bố em bé vẫn được nữ diễn viên giấu kín.

Vừa sinh xong đã cày cả ngày lẫn đêm, Thân Thúy Hà còn định bán xe để mua sữa cho con

Vừa sinh xong đã cày cả ngày lẫn đêm, Thân Thúy Hà còn định bán xe để mua sữa cho con

Định bán xe để mua sữa cho con nhưng nghĩ đến những kỷ niệm gắn bó suốt 9 năm, diễn viên Thân Thúy Hà lại không đành lòng.

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà Tăng Thanh Hà

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