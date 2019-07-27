Sau nhiều ngày tất bật quay phim, diễn viên Thân Thúy Hà tranh thủ cùng 2 con đi du lịch nghỉ dưỡng, hâm nóng tình cảm trước khi bắt đầu dự án mới. Suốt chuyến đi, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc ý nghĩa của ba mẹ con để làm kỷ niệm.

Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân phim Nếu còn có ngày mai khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi diện bikini khoe vóc dáng thon gọn bất ngờ. Ở tuổi 41 và vừa sinh con thứ 2 cách đây ít tháng, nhưng vóc dáng của bà mẹ bỉm sữa không hề kém cạnh các chân dài còn son rỗi.