Dòng tâm sự của diễn viên Thân Thúy Hà khi phải đi làm cật lực để nuôi hai con khiến nhiều chị em đồng cảm xót xa.

Sinh con chưa bao lâu, diễn viên Thân Thúy Hà đã quay lại phim trường, kiếm tiền lo cuộc sống của ba mẹ con. Dù thương hai nhóc tỳ nhưng vì công việc, cô phải thường xuyên đi quay xa nhà. Cũng vì điều này mà con gái lạ lẫm, ngơ ngác khi gặp lại mẹ.

Ít giờ trước, nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ đang có con nhỏ khi chia sẻ nỗi lòng sau nhiều ngày đi quay xa nhà. Cô chạnh lòng vì con gái ngơ ngác, lạ lẫm khi nhìn mẹ.

"Sau thời gian mẹ đi cày, về nhà em nhìn mẹ ngơ ngác, bơ cục lơ mẹ nó luôn, shock vô cùng, cuối cùng bế em đi chơi ôm ấp vài ngày hâm nóng tình cảm để mẹ còn tiếp tục chinh chiến cuộc sống kiếm tiền mua sữa cho 2 anh em. Thằng anh cà chớn không cho chụp hình vì không thích sống ảo như mẹ nó", Thân Thúy Hà tâm sự.

Thân Thúy Hà đưa các con đi du lịch vài ngày để mẹ con thêm gần gũi - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên vui đùa bên các con - Ảnh: FBNV



Trong mọi khung ảnh, cô không để lộ bất kỳ 'vết tích' nào của bố con gái - Ảnh: FBNV

Nhiều năm sau ly hôn và làm mẹ đơn thân, đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà gây bất ngờ khi tiết lộ vừa sinh con gái thứ 2 tại Mỹ. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn chưa một lần tiết lộ về danh tính bố đẻ của con gái. Nhiều lần bị dân mạng gặng hỏi, nữ diễn viên vẫn nhất quyết không tiết lộ. Thậm chí cô còn gay gắt đáp trả những người tò mò, muốn xen vào chuyện đời tư của gia đình mình.

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