Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con

Hậu trường 01/06/2019 15:28

Dù rất an tâm và hãnh diện vì con trai Duy Anh ngày càng trưởng thành, nhưng Thân Thúy Hà cũng buồn lòng vì không thể ở bên cạnh hai con trong ngày 1/6.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà gây xúc động khi chia sẻ câu chuyện của ba mẹ con. Do đặc thù công việc phải đi quay xa nhà, bà mẹ đơn thân chạnh lòng vì không thể ở bên cạnh hai con trong ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Thân Thúy Hà viết: "1/6 ngày của các con, mẹ lại đi làm xa không có bên cạnh, con trai mẹ đủ lớn để hiểu và luôn nghĩ cho mẹ phải đi làm không thể ở nhà mãi với con, em bé thì đây là 1/6 lần đầu tiên lại không có mẹ bên con.

Anh hai nói mẹ yên tâm đi làm, em ngoan lắm, không có nhõng nhẽo như lúc có mẹ, nên con nghĩ mẹ cứ đi làm nhiều thì em sẽ ngoan nhiều".

Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con - Ảnh 1
Thân Thúy Hà nghẹn lòng vì không thể ở bên cạnh hai con trong ngày đặc biệt này - Ảnh: FBNV

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn vì con trai 8 tuổi ngày càng chững chạc, trưởng thành. Duy Anh ra dáng anh cả những lúc mẹ vắng nhà, chăm sóc em chu đáo.

Cô xúc động: "Anh hai trước đây có 1 mình khi mẹ vắng nhà, em bé giờ còn có anh hai bên cạnh nên mẹ mong là em bé lớn lên sẽ tự lập, mạnh mẽ và thích nghi, cũng như hiểu cho công việc của mẹ. Mẹ luôn yêu thương các con, cho dù mẹ ở đâu, bận rộn như thế nào thì các con luôn xuất hiện trong trí nhớ, trong trái tim của mẹ.

Mẹ luôn hãnh diện nhắc về các con nhiều lần mỗi ngày với bạn bè, với đồng nghiệp của mẹ, mạnh mẽ lên với cuộc sống này, hãy tận hưởng từng giây phút bên cạnh nhau cho dù ít nhiều nha các con, mẹ yêu 2 con".

Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con - Ảnh 2
Bà mẹ đơn thân mong các con sẽ hiểu cho mình. Cô hi vọng con gái lớn lên cũng biết sống tự lập, mạnh mẽ như anh hai - Ảnh: FBNV
Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con - Ảnh 3
'Soái ca' 8 tuổi nhà Thân Thúy Hà trở thành người đàn ông lớn của gia đình mỗi khi mẹ đi làm xa - Ảnh: FBNV

Sau khi sinh con gái thứ hai được khoảng 2 tháng, nữ diễn viên nhanh chóng quay lại phim trường làm việc để lo cho các con cuộc sống đầy đủ nhất. Trước đó, cô nhiều lần bị dân mạng gặng hỏi chuyện bố con gái là ai. Tuy nhiên, đến nay cô vẫn chưa một lần tiết lộ.

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em

Một mình nuôi hai con nhỏ, Thân Thúy Hà vừa phải chăm con vừa đi làm lo kinh tế. Vì điều này mà cô buồn lòng khi không thể ở bên các con nhiều hơn.

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