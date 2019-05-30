Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em

Hậu trường 30/05/2019 10:35

Một mình nuôi hai con nhỏ, Thân Thúy Hà vừa phải chăm con vừa đi làm lo kinh tế. Vì điều này mà cô buồn lòng khi không thể ở bên các con nhiều hơn.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động trải nỗi lòng của người mẹ khi chăm sóc hai con nhỏ. Nữ diễn viên chạnh lòng vì từ khi sinh bé thứ hai, thời gian dành cho anh cả Duy Anh ít lại bởi con gái mới sinh cần sự quan tâm, chăm sóc của mẹ nhiều hơn.

Thân Thúy Hà rưng rưng khi mỗi tối nghe con trai tâm sự: "Mẹ ơi mẹ cho em ngủ xong mẹ có thể ôm con ngủ không? Mẹ ơi cho con ngủ chung phòng mẹ với em nha, con ngủ dưới chân mẹ với em cũng được, mẹ ôm con cho con ngủ rồi mẹ nằm với em sau nha...".

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em - Ảnh 1
Thân Thúy Hà xót xa trước những câu nói ngây ngô của con trai chỉ vì muốn gần mẹ và em - Ảnh: FBNV

Dù muốn được bên mẹ nhiều hơn, nhưng cậu bé rất hiểu mẹ và thương em. Duy Anh ra dáng anh cả và là "người đàn ông" lớn chững chạc của gia đình, không hề tỵ nạnh với em. Cậu bé còn khuyên mẹ lo cho em gái vì em còn nhỏ.

"Mẹ cứ hỏi con có buồn mẹ không? Vì em còn nhỏ mẹ phải chia thời gian chăm em, không dành thời gian cho con nhiều như trước nữa, con nói em còn nhỏ mẹ lo cho em, con không có buồn... mà sao mẹ cứ hay chạnh lòng khi không đủ thời gian cho 2 con nhiều hơn nữa, may mà con hiểu cho mẹ và thương em", Thân Thúy Hà xúc động vì con trai biết suy nghĩ.

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em - Ảnh 2

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em - Ảnh 3
Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé sống rất tình cảm - Ảnh: FBNV

Dòng tâm sự của bà mẹ bỉm sữa nhận được sự quan tâm, đồng cảm của rất đông bạn bè và cư dân mạng. Từng trải qua hoàn cảnh giống bạn thân, mẹ hai con Tăng Thanh Hà xúc động viết: “Thương quá! Y chang em lúc trước”. Diễn viên Kiều Trinh bày tỏ: “Hai chị em mình giống y chang hoàn cảnh”.

Siêu mẫu Hà Anh viết: “Thương quá chị ơi! Em phục chị thật khi xa được cục cưng đi làm! Em Myla 11 tháng rồi mà em chưa dám, em phải luyện thôi chứ quanh quẩn mãi với nó chắc không làm được gì mất hu hu”.

Một nách lo 2 con, Thân Thúy Hà rưng rưng vì con trai 8 tuổi chững chạc, hiểu cho mẹ và thương em - Ảnh 4
Dù nhiều lần bị dân mạng hỏi về người đàn ông bí mật, nhưng Thân Thúy Hà vẫn chưa tiết lộ - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà sinh con gái thứ 2 vào dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Mỹ. Sau ít tháng "vượt cạn", bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng trở lại làm việc. Đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn giấu kín danh tính bố của con gái.

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Dòng tâm sự của Thân Thúy Hà sau hơn 3 tháng sinh con khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên ngay sau đó, cô đã lên tiếng nói rõ.

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