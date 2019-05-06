Liên tục bị tra hỏi về danh tính bố con gái mới sinh, Thân Thúy Hà nổi cơn thịnh nộ, phản pháo cực gắt.

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo vừa sinh con gái tại Mỹ khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng sinh con, nữ diễn viên sinh năm 1978 vẫn chưa một lần tiết lộ về danh tính cha của con gái, làm dân mạng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn giấu kín danh tính bố con gái - Ảnh: FBNV Sau sinh, cô đã trở lại làm việc, kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và hai con - Ảnh: FBNV Cũng chính vì điều này mà mỗi khi khoe ảnh con gái, Thân Thúy Hà không ít lần bị làm phiền bởi những câu hỏi liên quan đến người đàn ông bí mật của mình. Mới đây nhất, cô đã nổi đóa khi tiếp tục bị dân mạng đề cập đến vấn đề riêng tư này.

Trên trang cá nhân, cô vừa chia sẻ ảnh chụp đoạn đối thoại với một cư dân mạng "kém duyên" kèm dòng trạng thái gay gắt: "Khi con người ta vô duyên thúi mà ngỡ mình duyên dáng. Mắc sống hiền cũng không được với thánh. Hỏng được chửi nha Hà...". Cụ thể, khi bị hỏi: "Bố nó là ai vậy chị?", Thân Thúy Hà lập tức đáp lời: "Chi vậy em? Có gì không". Dường như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời, người này tiếp tục hỏi: "Do không thấy có chồng mà có con", lúc này nữ diễn viên mới thật sự nổi đóa: "Chồng chị em biết để làm gì? Chị có chồng phải báo em biết à? Không chồng có con có bị trái pháp luật không em? Có bị bắt không?". Dù bị đáp trả gay gắt, người này vẫn tiếp tục triết lý: "Có chồng còn hơn bà mẹ đơn thân chị. Có chồng, con đầy đủ, hạnh phúc hơn". Không thèm đôi co, Thân Thúy Hà chốt câu cuối đầy thâm thúy: "Vậy hả? Em làm mẹ đơn thân bao giờ chưa mà biết không bằng? Chúc em hạnh phúc trọn đời?".

Thân Thúy Hà phản pháo gay gắt khi tiếp tục bị hỏi bố con gái là ai? - Ảnh: FBNV Rất nhiều người hâm mộ tỏ thái độ đồng tình với phản ứng của Thân Thúy Hà trước những câu hỏi bất lịch sự này.

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