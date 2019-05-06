Bị mỉa mai 'không thấy có chồng mà có con', Thân Thúy Hà phẫn nộ, đáp trả gay gắt

Hậu trường 06/05/2019 14:53

Liên tục bị tra hỏi về danh tính bố con gái mới sinh, Thân Thúy Hà nổi cơn thịnh nộ, phản pháo cực gắt.

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo vừa sinh con gái tại Mỹ khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng sinh con, nữ diễn viên sinh năm 1978 vẫn chưa một lần tiết lộ về danh tính cha của con gái, làm dân mạng ngày càng hiếu kỳ.

Bị mỉa mai 'không thấy có chồng mà có con', Thân Thúy Hà phẫn nộ, đáp trả gay gắt - Ảnh 1
Hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn giấu kín danh tính bố con gái - Ảnh: FBNV
Bị mỉa mai 'không thấy có chồng mà có con', Thân Thúy Hà phẫn nộ, đáp trả gay gắt - Ảnh 2
Sau sinh, cô đã trở lại làm việc, kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình và hai con - Ảnh: FBNV

Cũng chính vì điều này mà mỗi khi khoe ảnh con gái, Thân Thúy Hà không ít lần bị làm phiền bởi những câu hỏi liên quan đến người đàn ông bí mật của mình. Mới đây nhất, cô đã nổi đóa khi tiếp tục bị dân mạng đề cập đến vấn đề riêng tư này.

Trên trang cá nhân, cô vừa chia sẻ ảnh chụp đoạn đối thoại với một cư dân mạng "kém duyên" kèm dòng trạng thái gay gắt: "Khi con người ta vô duyên thúi mà ngỡ mình duyên dáng. Mắc sống hiền cũng không được với thánh. Hỏng được chửi nha Hà...".

Cụ thể, khi bị hỏi: "Bố nó là ai vậy chị?", Thân Thúy Hà lập tức đáp lời: "Chi vậy em? Có gì không". Dường như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời, người này tiếp tục hỏi: "Do không thấy có chồng mà có con", lúc này nữ diễn viên mới thật sự nổi đóa: "Chồng chị em biết để làm gì? Chị có chồng phải báo em biết à? Không chồng có con có bị trái pháp luật không em? Có bị bắt không?". Dù bị đáp trả gay gắt, người này vẫn tiếp tục triết lý: "Có chồng còn hơn bà mẹ đơn thân chị. Có chồng, con đầy đủ, hạnh phúc hơn". Không thèm đôi co, Thân Thúy Hà chốt câu cuối đầy thâm thúy: "Vậy hả? Em làm mẹ đơn thân bao giờ chưa mà biết không bằng? Chúc em hạnh phúc trọn đời?".

Bị mỉa mai 'không thấy có chồng mà có con', Thân Thúy Hà phẫn nộ, đáp trả gay gắt - Ảnh 3

Bị mỉa mai 'không thấy có chồng mà có con', Thân Thúy Hà phẫn nộ, đáp trả gay gắt - Ảnh 4
Thân Thúy Hà phản pháo gay gắt khi tiếp tục bị hỏi bố con gái là ai? - Ảnh: FBNV

Rất nhiều người hâm mộ tỏ thái độ đồng tình với phản ứng của Thân Thúy Hà trước những câu hỏi bất lịch sự này. 

Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai

Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai

Cư dân mạng cứ hiểu nhầm con gái mới sinh là nam, Thân Thúy Hà lên tiếng khẳng định nhóc tỳ là "bánh bèo" chính hiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà Thân Thúy Hà sinh con

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 52 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026