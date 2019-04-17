Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai

Hậu trường 17/04/2019 16:59

Cư dân mạng cứ hiểu nhầm con gái mới sinh là nam, Thân Thúy Hà lên tiếng khẳng định nhóc tỳ là "bánh bèo" chính hiệu.

Từ khi sinh con thứ hai, Thân Thúy Hà thoải mái khoe "công chúa nhỏ" trên mạng xã hội chứ không hề giấu giếm như nhiều mẹ bỉm sữa khác của showbiz Việt.

Từng thừa nhận rất mê con gái, nên không khó để hiểu lý do tại sao trên trang Facebook cá nhân của nữ diễn viên lại ngập tràn hình ảnh đáng yêu hết nấc của con mới sinh. Song điều đáng ngạc nhiên là dù đăng ảnh con gái thường xuyên, nhiều người vẫn nhầm "công chúa nhỏ" nhà Thân Thúy Hà là con trai.

Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai - Ảnh 1
Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo sinh con thứ hai tại Mỹ vào đầu năm 2019. Hiện tại, cô vẫn chưa công khai danh tính cha của con gái - Ảnh: FBNV
Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai - Ảnh 2
Diện mạo cực đáng yêu của 'tiểu công chúa' nhà nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà mẹ bỉm sữa vừa lên tiếng đính chính hộ "con gái rượu". Cô chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên hai con kèm chú thích hài hước: “Đứa áo hồng người ta là bánh bèo chính hiệu, mấy cô, chú đừng có comment thằng ku thấy cưng, cho hôn ổng miếng, hay thằng nhóc đẹp trai quá nhen mấy cô chú ơi, con là con gái xịn nha".

Thân Thúy Hà chia sẻ hài hước khi 'tiểu công chúa' mới sinh liên tục bị nhầm là con trai - Ảnh 3
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Thân Thúy Hà - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà sinh con thứ hai vào dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua. Hơn 2 tháng chào đời, nhóc tỳ nhà nữ diễn viên khiến dân mạng trầm trồ bởi vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương. Dù chỉ mới vài tháng tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt cô bé đã hiện khá rõ, với đôi mắt to tròn, mũi cao, khuôn miệng chúm chím, làn da trắng vô cùng xinh xắn.

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'Còn tui cũng làm nghề diễn viên, mà sao nghe tới thảm đỏ, sự kiện thì thật sự tui không có chút xíu hứng thú nào hết vậy nè' - Thân Thúy Hà bộc bạch.

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