Thân Thúy Hà nổi nóng khi bị người đàn ông lạ gọi là vợ, nói toàn lời 'đường mật'

Hậu trường 01/04/2019 16:27

Bị một người đàn ông lạ đăng hình gọi mình là vợ, Thân Thúy Hà bức xúc, lên tiếng cho rằng người này bị hoang tưởng.

Chuyện đời tư của Thân Thúy Hà luôn được công chúng quan tâm, đặc biệt sau khi cô sinh con gái thứ 2 tại Mỹ vào đầu năm 2019. Trước sự tò mò, suy đoán về danh tính bố em bé, nữ diễn viên vẫn chưa một lần hé lộ về người đàn ông bí ẩn này.

Thân Thúy Hà nổi nóng khi bị người đàn ông lạ gọi là vợ, nói toàn lời 'đường mật' - Ảnh 1
Thân Thúy Hà ly hôn vào năm 2011, hiện tại cô đang làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Thế nhưng cách đây ít giờ, một người đàn ông bất ngờ đăng ảnh Thân Thúy Hà và con trai trên trang cá nhân kèm những lời yêu thương. Người này viết: "Em và con làm anh hạnh phúc biết chừng nào, hi sinh để phải chịu đựng vì anh thì tình yêu em dành cho con và anh quá lớn vợ ha. Yêu quá vợ của tôi ha".

Thân Thúy Hà nổi nóng khi bị người đàn ông lạ gọi là vợ, nói toàn lời 'đường mật' - Ảnh 2
Thân Thúy Hà bức xúc khi bị người đàn ông lạ mặt gọi là vợ - Ảnh: FBNV

Người đàn ông này bất ngờ tự nhận là chồng của Thân Thúy Hà khiến dư luận vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà mẹ hai con đã lên tiếng phủ nhận. Cô tỏ thái độ gay gắt, cho rằng người này bị hoang tưởng: "Hoang tưởng tâm thần nha cha nội, nghĩ sao vậy cha? Đừng nghĩ hôm nay cá tháng 4 rồi mộng mơ nha cha nội".

Dưới bài viết, siêu mẫu Xuân Lan để lại lời chọc ghẹo: "Biết rồi nha. Haha vậy mà giấu bạn bè nha...". Thân Thúy Hà lập tức phản pháo và chia sẻ ảnh chụp màn hình bài viết người này từng nhận Xuân Lan là vợ: "Xài chung chồng mà hổng biết luôn nè".

Thân Thúy Hà nổi nóng khi bị người đàn ông lạ gọi là vợ, nói toàn lời 'đường mật' - Ảnh 3
Người này cũng từng nhận siêu mẫu Xuân Lan là vợ - Ảnh: FBNV

Nhiều dân mạng bóc phốt người đàn ông này thường đăng tải những bài viết với nội dung nhận bừa các chân dài trong showbiz Việt là vợ.

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