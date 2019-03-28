Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết'

Hậu trường 28/03/2019 11:56

Thân Thúy Hà mê con gái đến mức sắm cho "tiểu công chúa" của mình một tủ đồ lớn dù cô bé chưa tròn 2 tháng tuổi.

Không hổ danh là bà mẹ chịu chơi nhất nhì làng giải trí Việt, Thân Thúy Hà sẵn sàng chi tiền tậu cho con gái cưng nguyên tủ đồ “khủng”. Dù “công chúa nhỏ” chỉ mới hơn 1 tháng tuổi nhưng nữ diễn viên đã sắm đầy đủ loại váy áo, kẹp tóc, đồ chơi với nhiều kích cỡ và màu sắc vô cùng đáng yêu.

Bà mẹ hai con cho biết từng cầu mong có một cô con gái để cưng chiều, sắm cho bé những bộ quần áo bé xíu, đáng yêu. Hiện tại, khi ước mơ đã thành hiện thực, Thân Thúy Hà có thể thỏa thích chọn đồ mà không cần nuối tiếc vì phải trả lại do không dùng đến.

Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết' - Ảnh 1
Con gái chỉ hơn 1 tháng tuổi, Thân Thúy Hà đã mua cả tủ đồ lớn - Ảnh: FBNV
Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết' - Ảnh 2
Cô rất chu đáo, chọn cho con gái cưng đủ mọi thứ từ quần áo, váy, giày dép... đến cả kẹp tóc, túi xách nhỏ xinh - Ảnh: FBNV
Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết' - Ảnh 3
Dưới bài viết, nhiều bạn bè chọc ghẹo bà mẹ bỉm sữa là đang mở shop quần áo trẻ em - Ảnh: FBNV

“Ngày xưa đi mua sắm cứ mất vài tiếng lang thang trong khu bán đồ con gái, thèm lắm những cái váy, áo đầm, áo 2 dây bé xíu xiu mà toàn lựa cho đã tay xong rồi trả lại vì có mỗi anh 2 Duy Anh thôi. Ước thêm một công chúa nhỏ cho mẹ tha hồ mua mua sắm sắm cho 2 anh em, cuối cùng giấc mơ ấy đã có thật. Thế là mỗi lần đi mua đồ mà cảm giác lâng lâng nó đã gì đâu á, mẹ cứ nói hoài một câu. Cuối cùng mình cũng lang thang và lựa chọn đồ con gái mà không phải để lại món nào", Thân Thúy Hà hạnh phúc viết.

Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết' - Ảnh 4
Hiện đã là bà mẹ hai con...
Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết' - Ảnh 5
... Thân Thúy Hà cho biết sẽ làm việc cật lực để kiếm tiền lo cho cuộc sống của 3 mẹ con - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, bà mẹ bỉm sữa khiến nhiều chị em xúc động khi chia sẻ một cách hài hước nhưng cũng đầy chân thực về vấn đề tiền bạc. Cô cho biết, sau khi mua sắm thỏa thích cho các con thì phải đi làm kiệt sức để kiếm tiền. Dù vậy, nữ diễn viên cũng vô cùng hạnh phúc vì được chăm lo cho 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Cô bày tỏ: “Mua hết, mua cho thỏa thích, mua xong trả tiền chết cha. Rồi đi cày chết bà luôn á. Thôi kệ, cày kiệt sức cũng vui và hạnh phúc. Anh 2 cũng một thời quần quần áo áo mà mẹ nhịn sắm để mua cho anh 2 đã rồi, nên không có ganh tị nha".

Bị hỏi bố con gái đâu sao không chăm phụ, Thân Thúy Hà đáp trả không thể sốc hơn

Bị hỏi bố con gái đâu sao không chăm phụ, Thân Thúy Hà đáp trả không thể sốc hơn

Không né tránh khi bị hỏi về bố ruột của con gái, nhưng câu trả lời của Thân Thúy Hà lại khiến dân mạng "câm lặng".

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà con của Sao

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