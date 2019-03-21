Bị hỏi bố con gái đâu sao không chăm phụ, Thân Thúy Hà đáp trả không thể sốc hơn

Không né tránh khi bị hỏi về bố ruột của con gái, nhưng câu trả lời của Thân Thúy Hà lại khiến dân mạng "câm lặng".

Việc Thân Thúy Hà bất ngờ sinh con gái thứ 2 sau nhiều năm làm mẹ đơn thân khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. Trước sự tò mò, suy đoán của mọi người, nữ diễn viên vẫn im lặng. Thế nhưng mới đây, khi bị khán giả hỏi về bố của con gái, Thân Thúy Hà đã đáp trả một cách thâm thúy. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên hào hứng khoe con trai lớn Duy Anh khéo chăm em dù trước đó, cậu nhóc không thích có em gái.

"Tối qua nhờ ảnh chơi với em, nói chuyện với em cho mẹ đi rửa mặt, đang trong toilet rửa mặt nghe ổng đứng kế bên nói chuyện, mặt mũi sữa rửa mặt dính đầy ngước lên thật sự hoảng hốt. Ổng ẵm em gọn ơ trong lòng nói mẹ ơi con ẵm em được nè mẹ. Má ơi tui nhào qua hốt con bé liền, mặc dù ổng ẵm bợ cổ, bợ mông em rất đúng cách, mà tui vẫn hoang mang hồn vía bay lên trời hết trơn. Nó đứng cười khà khà nói mẹ làm gì sợ dữ vậy, con biết ẵm em chặt vô người để em không bị té mà.

Ngồi giải thích với ổng thêm 1 buổi lí do tại sao chưa cho bế em đi, và tại sao mẹ lại sợ và lo lắng như vậy. Vậy mà lúc siêu âm biết em gái ổng giận tui luôn tới lúc đẻ vì không đẻ em trai cho ổng chơi". Thân Thúy Hà khoe con trai khéo chăm em - Ảnh: FBNV Dù còn ít tuổi nhưng cậu bé rất ra dáng anh cả, yêu thương em gái - Ảnh: FBNV Đông đảo bạn bè cùng người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cậu bé. Tuy nhiên, trong số đó bất ngờ có một người tò mò hỏi: “Cha bé đâu không giữ chị”. Không né tránh, bà mẹ hai con trả lời một cách hài hước nhưng vô cùng thâm thúy: “Ba nó bận giữ chị rồi em nha”. Thân Thúy Hà đáp trả cực thông minh khi bị hỏi về ba của con gái - Ảnh: FBNV Sau hơn 1 tháng sinh con, cô chưa một lần tiết lộ về người đàn ông bí mật của mình với công chúng - Ảnh: FBNV Việc Thân Thúy Hà giấu kín danh tính bố con gái càng khiến công chúng tò mò. Trước đó, chân dài này đã bức xúc lên tiếng khi bị tung tin đồn thất thiệt.

Vừa sinh con đã bị nói đua đòi, có đại gia nuôi, Thân Thúy Hà nổi đóa Thân Thúy Hà bức xúc lên tiếng khi bị đồn tiêu pha, đua đòi nên mới nhanh chóng trở lại làm việc sau hơn 1 tháng sinh con.

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