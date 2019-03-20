Vừa sinh con đã bị nói đua đòi, có đại gia nuôi, Thân Thúy Hà nổi đóa

Hậu trường 20/03/2019 11:33

Thân Thúy Hà bức xúc lên tiếng khi bị đồn tiêu pha, đua đòi nên mới nhanh chóng trở lại làm việc sau hơn 1 tháng sinh con.

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo mang thai và sinh con thứ 2 vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán 2019 tại Mỹ. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa tiết lộ danh tính bố ruột của con gái cưng.

Sau sinh hơn 1 tháng, cô về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình và quyết định trở lại với công việc để kiếm tiền mua sữa cho con.

Vừa sinh con đã bị nói đua đòi, có đại gia nuôi, Thân Thúy Hà nổi đóa - Ảnh 1
Thân Thúy Hà tâm sự, hiện cô đã là bà mẹ hai con nên phải lo đi làm kiếm tiền - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, việc này khiến Thân Thúy Hà vướng một số tin đồn không hay. Nhiều người tung tin cô đua đòi, ăn diện nên mới phải đi làm sớm để kiếm tiền.

Chưa hết, bà mẹ bỉm sữa còn bị đồn có đại gia nuôi. Trước những thông tin không hay về mình, Thân Thúy Hà bức xúc: “Ăn ở không quần quần áo áo sang chảnh thì chửi ăn bám, đại gia nuôi… đẻ xong đi làm nuôi con thì đám thánh phán nói do đua đòi, se sua nên mới lo kiếm tiền sớm vậy”.

Vừa sinh con đã bị nói đua đòi, có đại gia nuôi, Thân Thúy Hà nổi đóa - Ảnh 2
Thân Thúy Hà bức xúc khi bị tung tin có đại gia nuôi, thích đua đòi - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ của bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Cư dân mạng khuyên cô không nên để tâm đến những lời đồn không hay mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

Vừa sinh con đã bị nói đua đòi, có đại gia nuôi, Thân Thúy Hà nổi đóa - Ảnh 3
Mọi người khuyên cô nên tập trung sức lực làm việc để lo cho hai con, không cần quan tâm đến những lời nói ác ý từ anti-fan - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bà xã Phạm Anh Khoa khuyên: “Mình sống vì ai?! Cười khẩy đi chị, họ chửi vì họ rảnh mà chị, mình bận rộn nên kệ chị ơi! Cuộc sống sự thật ngoài đời khác với những điều thêu dệt bởi những kẻ không biết gì mà nói như đúng rồi. Những người yêu thương mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác trân trọng và thấy giá trị mình là đủ nè! Ôm con ngủ ngon nha Đại Bàng! Thương chị”.

“Thôi mình sống cho mình em ơi, họ nói thì khẩu nghiệp họ thôi, mình còn được đi làm là vui rồi”, diễn viên Phương Dung viết.

Thân Thúy Hà: 'Vừa sinh 1 tháng, tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi con'

Thân Thúy Hà: 'Vừa sinh 1 tháng, tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi con'

Nữ diễn viên quyết định trở lại đóng phim sau hơn một tháng sinh con gái. Thân Thúy Hà thừa nhận bị áp lực về tiền bạc, phải làm việc, nuôi hai con nhỏ.

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